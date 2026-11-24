Президент Словакии назвал позорным голосование депутатов Фицо против возвращения украинских детей: что известно о решении

В Словакии раскритиковали позицию представителей партии премьер-министра Роберта Фицо в Европарламенте по вопросу возвращения похищенных Россией украинских детей. Президент страны Петер Пеллегрини назвал позорным голосование четырех евродепутатов от SMER против соответствующей резолюции и заявил, что сам поддержал бы ее.

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality. Пеллегрини подчеркнул, что вопрос возвращения детей не должен становиться предметом политических споров, а голосование представителей партии премьер-министра Роберта Фицо негативно сказывается на имидже Словакии.

Что известно о голосовании в Европарламенте

Против резолюции с призывом вернуть похищенных украинских детей их семьям выступили четверо представителей партии SMER – Любош Блага, Катарина Рот Неведялова, Юдита Лашшакова и Эрик Калинак.

В общей сложности документ получил поддержку 536 депутатов Европарламента. В то же время против проголосовали лишь восемь парламентариев, половина из которых – представители Словакии.

Пеллегрини обратил внимание на преимущественную поддержку резолюции среди европейских парламентариев и охарактеризовал решение депутатов SMER как неправильное, досадное и постыдное.

"Если бы я был там, я бы точно проголосовал за это", – заявил словацкий президент.

Почему Пеллегрини раскритиковал депутатов Фицо

Глава Словакии подчеркнул, что возвращение похищенных детей – гуманитарный вопрос, напрямую связанный с последствиями российской агрессии против Украины.

Президент также выразил недоумение по поводу того, почему представители правящей партии отказались поддержать инициативу, направленную на воссоединение украинских детей с их семьями и возвращение на родину.

По мнению Пеллегрини, такое голосование вредит репутации Словакии, а оправдать решение евродепутатов политическими соображениями невозможно.

Как Европа реагирует на похищение украинских детей Россией

Напомним, 12 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой признал действия России в отношении украинских детей соответствующими юридическому определению геноцида. Евродепутаты призвали страны ЕС официально признать эти преступления геноцидом и усилить санкционное давление на РФ.

Документ также предусматривает защиту прав около 1,6 млн украинских детей, которые остаются на временно оккупированных территориях. Европарламент подчеркнул необходимость прекращения их принудительной русификации и милитаризации, а также отметил, что возвращение украинских детей не может быть предметом политического торга во время мирных переговоров.

Как писал OBOZ.UA, российские оккупанты разработали новую схему похищения украинских детей-сирот с временно оккупированных территорий. По данным Службы внешней разведки Украины, летом воспитанников одного из детских домов в Донецкой области вывезли в РФ якобы на оздоровление.