Премьер Венгрии Мадьяр прибыл на Закарпатье и встретился с Зеленским: все подробности. Фото и видео

Во вторник, 24 ноября, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прибыл на Закарпатье для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и встречи с представителями венгерской общины. В Ужгороде Зеленский и Мадьяр уже почтили память павших защитников Украины на Холме славы.

О своем визите Мадьяр написал в соцсети Х. О встрече с венгерским премьером рассказал президент Владимир Зеленский.

"Мы пересекли венгерско-украинскую границу и прибыли на Закарпатье. Пусть Бог благословит каждого венгра – и на родине, и во всем мире!" – написал Мадьяр о своем прибытии.

Петер Мадьяр прибыл на Закарпатье. Источник: Скриншот из видео

Сегодняшний приезд Мадяра – это первый визит главы венгерского правительства на Закарпатье с 2015 года и первая поездка Петера Мадяра в Украину в должности премьер-министра.

Вместе с Мадяром на Закарпатье прибыла глава МИД Венгрии Анита Орбан. Программа предусматривает переговоры с Владимиром Зеленским, встречу с представителями венгерской общины и посещение нескольких венгерских учреждений.

Перед поездкой Мадяр анонсировал передачу гуманитарной помощи и послание солидарности и поддержки.

Встреча Зеленского и Мадяра

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадяр провели встречу в Ужгороде, во время которой вместе почтили память павших защитников Украины на Холме славы.

Премьер Венгрии Мадьяр прибы... Развернуть

Зеленский и Мадяр возложили цветы к мемориалу павшим Героям.

Зеленский и Мадяр возложили... Источник: ukrinform.ua Развернуть

"Сегодня здесь, на Закарпатье, мы встречаемся с Премьер-министром Венгрии. Он впервые приезжает с визитом в Украину на посту Премьер-министра, и это должна быть довольно значимая наша встреча. Очень важная встреча с точки зрения и отношений с соседом, и отношений с Евросоюзом", – сказал Зеленский в своем обращении.

Глава государства подчеркнул, что Украина делает все для вступления в Евросоюз.

"И также делаем все необходимое, чтобы отношения с нашими соседями становились более близкими и конструктивными. Сейчас так и с Венгрией, и с Польшей, и с Румынией, и с Молдовой", – сказал Зеленский.

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