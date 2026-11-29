Премьер Эстонии: как можно устать от войны, сидя в отапливаемой комнате?

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что Европейский Союз не должен прекращать поддержку Украины, несмотря на риск роста усталости от войны. По его словам, европейцы, которые живут в мире и комфорте, не могут оправдывать усталостью отказ от помощи украинцам, которые ежедневно страдают от российской агрессии.

Об этом глава эстонского правительства заявил в интервью британскому изданию The Guardian. Он также призвал усилить санкционное давление на Россию, в частности ограничить участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Что премьер Эстонии сказал о поддержке Украины

Михал выразил уверенность, что Европейский Союз не откажется от поддержки Украины даже в случае смены политического руководства в отдельных странах Европы.

В частности, премьер прокомментировал возможное сокращение финансирования Украины со стороны Франции в случае прихода к власти Марин Ле Пен, которая выступает против дальнейшей финансовой помощи Киеву.

По словам Михала, страны Северной Европы и Балтии, а также Великобритания и Канада остаются приверженными поддержке Украины. Эстония готова увеличить объемы помощи, если другие государства сократят финансирование.

В то же время эстонский премьер признал, что риск роста усталости от войны существует, однако подчеркнул, что такое оправдание неприемлемо.

"Как можно устать от войны, сидя в отапливаемой комнате, где царят мир и тишина, есть вода и можно смотреть телевизор? А в Украине люди борются против России за свободу, гибнут мирные жители, нет отопления, электричества и водоснабжения. И кто устает? Тот, кто сидит в отапливаемой комнате? Это не вариант", – подчеркнул Михал.

Эстония призывает усилить санкции против России

Михал также выступил за запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях под национальным флагом и с использованием государственной символики РФ. По его словам, Кремль использует спорт для легитимизации своей агрессии.

Премьер обратил внимание на то, что некоторые российские спортсмены служили в армии РФ. По его мнению, допуск таких лиц к международным соревнованиям неприемлем на фоне гибели мирных жителей Украины.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила запретить российским и белорусским спортсменам выступать под национальными флагами на спортивных мероприятиях в ЕС.

Инициатива является частью предложенного 22-го пакета санкций против России. Для ее утверждения необходимо согласие всех 27 государств-членов Евросоюза.

Кроме того, Михал поддержал предложение о запрете на въезд в ЕС действующим и бывшим российским военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях. Ранее рассмотрение этой инициативы отложили из-за возражений Франции и Италии.

Как в Эстонии оценивают угрозу со стороны России

Глава эстонского правительства отметил, что ряд инцидентов в европейских странах, ответственность за которые возлагают на Россию, влияет на формирование политики ЕС в отношении Москвы.

По его словам, на фоне неудач российских войск на фронте гибридные угрозы со стороны РФ становятся все опаснее.

В то же время Михал оценивает риск прямого военного нападения России на Эстонию как низкий, поскольку Москва осознает оборонные возможности стран ЕС и НАТО. Однако он не исключает новых диверсий и кампаний по распространению дезинформации.

Сейчас Эстония направляет почти 7% ВВП на оборону и связанные с ней проекты. В частности, 5,4% приходится непосредственно на военные расходы, еще 1,5% – на развитие связи, транспорта и энергетической безопасности.

Напомним, Эстония отреагировала на удар Украины по российскому судну в Балтийском море. Эстонская сторона подчеркнула, что действия Украины являются реализацией ее права на самооборону на фоне российской агрессии.

Как писал OBOZ.UA, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал въезд российских туристов в Европейский Союз. Он назвал ненормальной ситуацию, когда граждане РФ продолжают путешествовать по Европе на фоне российской агрессии против Украины.