Премьер Бельгии, выступавший против передачи Украине замороженных активов РФ, подал в отставку

2 ноября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подал королю Филиппу прошение об отставке. Это произошло после провала переговоров между коалиционными партиями о заключении бюджетного соглашения.

Об этом сообщила пресс-служба Королевского дворца Бельгии на официальной странице в соцсети X. Монарх принял главу правительства на аудиенции, но отложил решение о его отставке. С завтрашнего дня он начнет консультации с главами партий парламентского большинства.

Как сообщили во дворце, Филипп сожалеет, что политическим силам не удалось договориться о бюджете, который соответствовал бы нынешним вызовам. Там подчеркнули: "В условиях значительной геополитической неопределенности и серьезных экономических трудностей страна не может позволить себе затяжной политический кризис".

Король призвал все стороны, участвующие в переговорах, проявить ответственность, поставить общие интересы на первое место и быть готовыми к компромиссам. Следующая аудиенция Барта де Вевера у короля запланирована на пятницу, 6 ноября 2026 года.

Пост пресс-службы Королевско... Источник: Скриншот Развернуть

Почему де Вевер выступал против передачи Украине российских активов

Бельгийский премьер неоднократно выступал против использования замороженных российских активов для помощи Украине. В частности, во время саммита лидеров Европейского Союза 16 октября он категорически возражал против обсуждения такой возможности.

После саммита де Вевер заявил в бельгийском парламенте, что не ожидает от Европейской комиссии новых предложений по использованию этих средств. В то же время он признал, что отдельные страны ЕС могут вновь поднять этот вопрос.

По словам де Вевера, в бельгийском депозитарии Euroclear хранится около 185 млрд евро российских активов. Он предупредил, что даже публичные заявления о возможности их конфискации могут иметь юридические последствия.

Также в декабре 2025 года бельгийский премьер заблокировал предоставление Украине репарационного кредита за счет замороженных российских активов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейская комиссия вновь ищет способы привлечь замороженные российские активы для финансирования Украины. Всего в странах Евросоюза заблокировано около 210 млрд евро средств Центрального банка РФ, большая часть этой суммы хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

По данным Financial Times, один из рассматриваемых вариантов предусматривает перевод замороженных активов вместе со связанными юридическими обязательствами в отдельную структуру под контролем ЕС. Это позволило бы распределить возможные юридические и финансовые риски между странами объединения, а не возлагать их преимущественно на Бельгию.