ПВО и энергетика: Зеленский провел важное совещание

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, во время которого обсудил выполнение партнерами договоренностей о военной помощи и ситуацию в энергетической системе страны. По его итогам Министерство иностранных дел и Минобороны должны связаться с партнерами, которые до сих пор не выполнили своих обязательств по поддержке украинской ПВО.

Об этом глава государства сообщил в своем официальном Telegram-канале. На данный момент часть договоренностей по усилению украинской противовоздушной обороны уже выполнена.

В частности, президент поблагодарил Норвегию за оказанную поддержку. В то же время отдельные пакеты помощи до сих пор находятся в процессе выполнения.

Ответственные должностные лица должны активизировать контакты со странами-партнерами, чтобы ускорить поставки необходимого вооружения.

"Я ожидаю к вечеру доклад по ракетам и контактам, проведенным сегодня чиновниками с партнерами, когда перехватчики из соответствующих пакетов будут поставлены в Украину", – заявил президент.

Отдельное внимание во время селекторного совещания уделили ситуации в энергетическом секторе после российских ударов. Среди регионов, где есть проблемы с электроснабжением, Зеленский назвал Днепропетровщину, Сумщину, Черниговщину, Одесщину и Харьковщину.

Также участники обсудили ситуацию в отдельных районах Днепра и области, где в последние дни возникли серьезные перебои не только с электричеством, но и с водоснабжением.

"У Министерства энергетики Украины и региональной команды должны быть четкие ответы для людей", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, во время совещания обсудили положение дел в энергетике Запорожья и Херсона. Президент поблагодарил ремонтные бригады и работников энергетической отрасли, которые ликвидируют последствия российских атак и восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

В заключение Зеленский сообщил о подготовке к встречам с международными партнерами, которые запланированы на следующую неделю. Украина рассчитывает использовать эти переговоры для усиления своих позиций.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина и Норвегия расширяют сотрудничество в сфере противовоздушной обороны и наращивают производство нового средства для борьбы с воздушными целями – системы DESNA. Она уже используется в Украине и, в частности, демонстрирует эффективность в уничтожении беспилотников, в том числе реактивных.