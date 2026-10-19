"Позиция совершенно однозначна": в ЕС ответили, отменят ли санкции в отношении дизельного топлива против РФ вслед за США

Европейский Союз не планирует отменять санкции против России, несмотря на решение США отменить ограничения в отношении российского дизельного топлива. В Еврокомиссии подчеркнули, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не прекратит захватническую войну против Украины.

Об этом заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе 19 октября. Она напомнила, что Европейский совет уже выразил сожаление по поводу решения США.

ЕС не будет следовать примеру США

Во время брифинга Пиньо спросили о возможности возобновления импорта российского газа в рамках потенциального мирного урегулирования войны России против Украины и о том, может ли ЕС изменить свою санкционную политику.

Пресс-секретарь напомнила о выводах Европейского совета и подчеркнула, что Европейский Союз придерживается позиции, согласно которой никакие санкции против России не могут быть отменены, пока продолжается война в Украине.

"Мы остаемся при своей позиции", – заявила Пиньо.

По ее словам, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен еще на прошлой неделе, перед началом заседания Европейского совета, четко подтвердила: ЕС не будет отменять никаких санкций до тех пор, пока Россия не прекратит войну.

"Позиция сформулирована совершенно однозначно", – подчеркнула пресс-секретарь.

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В ЕС призывают к совместному санкционному давлению

Пиньо также подтвердила позицию Евросоюза относительно важности скоординированных действий США и европейских стран.

В Еврокомиссии считают, что согласованная санкционная политика по обе стороны Атлантики может сыграть решающую роль в прекращении российской войны против Украины.

В то же время в ЕС подчеркивают, что свой собственный санкционный курс они не изменят. И решение Вашингтона об ослаблении ограничений на российское дизельное топливо не означает аналогичного шага со стороны Брюсселя.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз считает, что для прекращения боевых действий необходимо усиливать давление на Москву, а не заставлять Киев идти на уступки. В ЕС подчеркнули, что решение Украины возобновить удары по российским НПЗ оправдано, ведь такие атаки могут ограничить нефтяные доходы страны-агрессора, которые она использует для финансирования войны.