Блог | Пожар уже во дворе, Европа! Пора просыпаться

Когда-то Европа подарила миру то, что сегодня называют европейскими ценностями: человеческое достоинство, свободу, демократию, равенство, верховенство права, права человека. На них стоит вся европейская цивилизация.

Сегодня в самом центре Европы полыхает война за те же ценности.

Парадокс лишь в том, что за эти ценности воюет страна, которая их разделяет, но не является полноправным членом европейской семьи. А те, кто создал эти ценности и живет по ним десятилетиями, участвуют в этой войне гораздо меньше, чем должны были бы.

Получается так, что тот, кого не пускают в дом, этот дом и защищает, а хозяева лишь смотрят на двор из окна.

Я не говорю, что Европа не помогает. Помогает, и без нее нам было бы значительно труднее. Но для тех, кто сам создал эти ценности, этого мало.

Она сочувствует, возмущается, проводит саммиты, считает, сколько еще можно дать, чтобы не слишком разозлить Москву и чтобы украинцы не проиграли. Долго думает. Очень долго. Иногда так долго, что пока там думают, здесь хоронят.

Но я верю в Европу. Старую, медленную, закостенелую и осторожную Европу.

Потому что в европейцах, не в политиках, а в людях, эти ценности до сих пор живы.

Они там не умерли, просто немного задремали.

Сытым людям очень трудно поверить, что война рядом. Что тирания может прийти и к ним. Что их спокойствие сегодня держится на том, что кто-то держит оборону под Купянском-Узловым или Константиновкой.

Но Европа проснется.

К сожалению, не так быстро, как нам хотелось бы, и не тогда, когда нам это больше всего нужно. Но проснется. Я в это верю.

Ее влияние на эту войну должно становиться больше, и оно будет все больше и больше. И именно Европа, а не Китай и не Соединенные Штаты, нанесет решающий удар империи тирана.

Европа знала немало тираний и империй, которым даже аплодировала и которые превозносила. И каждая из них казалась вечной.

Ни одна такой не стала.

Потому что Европа каждый раз пробуждалась. И после этого становилась лучше, чем была до того. Честнее. Человечнее. Мне кажется, так работает вся человеческая история: после каждой тирании, которую удалось одолеть, человечество поднимается на ступень выше.

Тирания путина не станет исключением.

И когда-нибудь Европа скажет нам: спасибо, что вы выстояли, пока мы пробуждались.

И в конце концов пожар войны бушует во дворе старенькой Европы. Кому, как не ей, тушить пламя на собственном дворе?

Но это размышления не профессионального историка, а всего лишь пехотинца-романтика. Возможно, последнего в ВСУ. А как будет на самом деле, узнаем позже.

А пока лупим эту скалу дальше!

Слава ВСУ!