"Нужно интенсифицировать обмен пленными": Буданов отправился в Абу-Даби на переговоры с представителями РФ

Украинская сторона ожидает "конструктивного диалога" во время трехсторонних переговоров, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Значительное внимание будет сосредоточено на гуманитарных вопросах и дальнейших обменах пленными.

Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов, который в понедельник, 9 ноября, отправился на саммит в составе украинской делегации. Об этом бывший начальник ГУР МО рассказал в Telegram.

"Важно, что дипломатический процесс продолжается. Украина как никто другой стремится к скорейшему окончанию этой ужасной войны. Очень надеюсь на конструктивный диалог", – поделился он своими ожиданиями.

"Большое внимание планируем уделить гуманитарному треку. Нужно интенсифицировать обмены пленными. Рассчитываю, что диалог в ОАЭ даст практический результат и мы сможем договориться о следующих этапах возвращения наших людей домой", – добавил Буданов.

Он поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за помощь в организации встречи, а также американских спецпредставителей Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа" за личные усилия в переговорном процессе".

Кто вошел в делегации Украины, США и России

По данным медиа, Соединенные Штаты будут представлять Кушнер и Уиткофф.

Украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Помимо него и Буданова, переговоры будут вести первый заместитель главы ОП Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

Россия отправит в ОАЭ заместителей министра иностранных дел Сергея Рябкова и Михаила Галузина, а также помощника Кремля Владимира Мединского, начальника военной разведки Игоря Костюкова и члена Генерального штаба Юрия Жигарловского.

Кроме того, ожидается участие делегатов от Е4 ("Большой четверки"), то есть от Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также должностных лиц НАТО и ЕС.

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Telegram Кирила Буданова

Как писал OBOZ.UA, специальный представитель американского президента Джаред Кушнер заявил, что перед началом двухдневных трехсторонних переговоров Вашингтон проведет консультации с европейскими партнерами для координации усилий и согласования позиций. "Наша цель состоит в том, чтобы собрать Украину и Россию вместе для непосредственного обсуждения их послевоенных вопросов безопасности, предложений и возможных решений", – сообщил Кушнер.