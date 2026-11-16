"Нужно больше импульса": Зеленский озвучил ожидания от следующей встречи в формате "Рамштайн"

Уже завтра, 17 ноября, состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". На нем представят ключевые оборонные потребности и приоритеты Киева.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что украинскую сторону на заседании будет представлять министр обороны Евгений Хмара.

Среди главных запросов – перехватчики для ПВО и боеприпасы для боевой авиации. Кроме того, планируется обсудить дополнительное финансирование, которое позволило бы увеличить производство беспилотников для Сил обороны.

Отдельно президент обратил внимание на необходимость активизировать совместные с партнерами оборонные производства. По его словам, сотрудничество нужно ускорять.

"Нужно и больше импульса для совместных с партнерами производств. Скорость нашей работы должна увеличиваться, и каждый день должен приносить Украине и партнерам результаты", – подчеркнул Зеленский.

Также министр обороны доложил президенту о выполнении плана дальнобойных санкций. Украинские дипстрайки достигают намеченных целей, а Зеленский уже утвердил новые операции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Великобритания ведет переговоры со странами-участницами Контактной группы о дополнительной помощи Украине накануне сложной зимы. Лондон стремится заручиться большей поддержкой союзников и продемонстрировать Кремлю готовность партнеров помогать Киеву столько, сколько потребуется.

Министр обороны Великобритании Вес Стритинг рассказал, что в бюджете страны уже предусмотрено 10 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины. Из них 500 млн фунтов планируют направить на неотложную помощь в течение следующей зимы.

Он также подчеркнул, что важно донести до российского диктатора Владимира Путина четкий сигнал: союзники Украины остаются непоколебимыми в своем решении поддерживать ее столько, сколько потребуется.