"Нужно не перемирие": в Кремле сделали циничное заявление об Украине на фоне визита Виткоффа

В Кремле в очередной раз озвучили свою позицию по поводу войны против Украины, заявив, что России нужен мир, а не временное прекращение огня. Там также заверили, что подходы Москвы к этому вопросу остаются неизменными.

Об этом российским пропагандистским СМИ заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Его слова прозвучали на фоне визита специального посланника президента США Стива Виткоффа.

Что в Кремле заявили о завершении войны

Песков подчеркнул, что позиция Москвы по урегулированию войны против Украины остается неизменной. Он утверждает, что России нужен именно мир, а не временное прекращение боевых действий.

Также представитель Кремля заявил, что кто-то в Киеве должен принять ответственное решение по урегулированию конфликта. При этом он не уточнил, какое именно решение имеет в виду российская сторона.

Отдельно Песков прокомментировал возможное участие президента Финляндии Александра Стубба в контактах по Украине. По его словам, в Москве положительно оценят такое участие, если оно будет конструктивным, а не будет сводиться к повторению общеевропейской позиции.

Дмитрий Песков. Источник: Российские СМИ

Какие предложения Виткофф должен представить Путину

Напомним, что специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф должен представить Владимиру Путину план частичного прекращения огня между Украиной и Россией. Он предусматривает прекращение боевых действий в отношении энергетической и продовольственной инфраструктуры.

Стив Виткофф. Источник: Getty

Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб после встречи в Осло. По его словам, предложение также предусматривает мораторий на боевые действия в Черном море, что должно способствовать возобновлению экспорта зерна.

Ожидается, что Виткофф представит эти предложения российскому руководству 21 октября во время визита в Санкт-Петербург.

Как писал OBOZ.UA, 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным. В Россию он прилетел на следующий день после переговоров в Норвегии с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями нескольких европейских стран.