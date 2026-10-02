"Нужен украинский план мира": "Евросолидарность" призвала власти представить обществу стратегию завершения войны

Последнее выступление российского диктатора Владимира Путина подтвердило планы России по дальнейшему ведению войны, поэтому Украина должна максимально консолидировать силы для собственной защиты, а также направить дипломатические усилия на прекращение войны.

Об этом говорится в обращении фракции "Европейская солидарность". Политическая сила призвала власть провести честный диалог с обществом, чтобы представить свою стратегию завершения войны, которая позволит сохранить Украину сильной и независимой.

Далее публикуем полный текст обращения:

Мир должен остановить войну. Но мир не может означать капитуляцию украинской государственности и идентичности.

Мир вступает в опасный период. Россия взяла курс на дальнейшую эскалацию. Выступление Владимира Путина на "Валдае" еще раз продемонстрировало: Кремль продолжает говорить с Украиной и Европой на языке силы, угроз и шантажа. Москва проверяет на прочность единство НАТО, Европейского Союза и всего трансатлантического мира.

Поэтому сегодня Украине нужны одновременно две вещи: максимальная сила для защиты и максимальная дипломатическая активность для прекращения войны.

Для "Европейской Солидарности" есть вещи, которые не меняются в зависимости от того, находимся ли мы у власти или в оппозиции.

Армия. Язык. Вера.

Это не просто три слова из политического лозунга. Это три опоры украинской государственности. Армия защищает нашу землю. Язык объединяет политическую нацию. Вера дает духовную силу выстоять.

За право Украины быть Украиной сегодня платят жизнью наши воины.

Именно поэтому численность и боеспособность Вооруженных Сил Украины, украинский язык, свобода вероисповедания и защита украинского духовного пространства являются вопросами украинского суверенитета. Они не могут быть разменной монетой ни во внутренней политике, ни в международных переговорах, ни в каких-либо договоренностях с государством-агрессором.

О мире можно договариваться. О праве Украины оставаться Украиной – нет.

Сегодня состоялось заседание фракции "Европейская Солидарность". В нашей команде могут и должны быть дискуссии. Демократическая политическая сила отличается от политической секты именно способностью спорить.

Но есть вещи, в отношении которых мы едины. Фракция в полном составе единогласно подтвердила: армия, язык и вера остаются фундаментальными ценностями "Европейской Солидарности" и основой нашего видения украинской государственности.

Так же неизменным остается наш стратегический курс на членство Украины в Европейском Союзе и формирование новой сильной архитектуры безопасности континента. Мы рассматриваем полноправное членство в ЕС как ключевой элемент долгосрочной безопасности Украины, ее демократического развития и предотвращения новой российской агрессии.

В то же время кардинальные изменения в ходе войны требуют новых решений.

Украине нужна не имитация стратегии. Не набор противоречивых заявлений. И уж точно не очередной политический сериал с сюжетом, который переписывают после каждой новой международной встречи.

Украине нужен украинский план мира. Власть должна представить обществу понятную и реалистичную стратегию завершения войны, которая даст ответы на три главных вопроса: как прекратить боевые действия; как гарантировать безопасность Украины после их прекращения; как сделать новую российскую агрессию невозможной.

Первым необходимым шагом мы считаем безусловное и всеобъемлющее прекращение огня – в воздухе, на земле и на море.

Нельзя требовать от украинцев ждать завершения многомесячных или многолетних переговоров, пока ежедневно гибнут люди, летят ракеты и "шахиды", разрушаются города, энергетика и экономика.

Сначала нужно остановить убийства. Затем – договариваться о сложных вопросах. Но прекращение огня само по себе еще не является миром.

Мир наступает тогда, когда после последнего выстрела существуют достаточные гарантии того, что первого выстрела новой войны не будет.

Именно поэтому, пока международные гарантии остаются предметом переговоров, самой надежной гарантией безопасности Украины остаются Вооруженные Силы Украины.

Это должно стать одним из главных императивов государственного бюджета на 2027 год. Армия должна быть полностью обеспечена всем необходимым для фронта, защиты украинских городов, гражданского населения, энергетики и критической инфраструктуры.

Украине нужно перевооружение. Украине нужна долгосрочная финансовая поддержка партнеров. Украине необходимо усиление санкционного давления на Россию. И Украине необходимо вместе с союзниками искать новые форматы обеспечения безопасности, способные объединить мощные украинские Вооруженные Силы, военно-финансовую поддержку партнеров и реальные международные гарантии.

Власти также должны сформировать сильную и профессиональную переговорную команду, способную отстаивать украинский план мира перед нашими партнерами и за столом будущих переговоров.

Отдельно подчеркиваем: Украина – демократическое европейское государство, в котором должны уважаться права граждан независимо от языка общения или религиозной принадлежности. В то же время демократия не означает беззащитность. Государство имеет право и обязано противодействовать российскому вмешательству, пропаганде и использованию подконтрольных Кремлю структур для подрыва украинской государственности.

Россия годами пыталась убедить мир, что проблема Украины – в языке, церкви, регионах или политических противоречиях.

Нет. Главная проблема Украины сегодня имеет конкретное название – российская агрессия.

Поэтому ответственные украинские политики должны не создавать новые линии раскола внутри страны, а объединиться вокруг того, что действительно определяет наше выживание: поддержки Вооруженных Сил, укрепления государства, активной дипломатии и международного давления на Россию ради прекращения войны.

Мир – это Украина, которая после войны останется сильной, вооруженной, демократической, европейской и украинской.

Со своей армией.

Со своим языком.

Со своей верой.

Заявление принято единогласно полным составом фракции "Европейская Солидарность".