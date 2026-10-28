"Нужно время": Зеленский ответил, возможны ли выборы в Украине во время войны

Проведение выборов в Украине во время войны невозможно из-за рисков для безопасности и ряда нерешенных вопросов. Подготовка к избирательному процессу требует как минимум шести месяцев, а конкретные сроки будут зависеть от обстоятельств завершения войны и гарантий безопасности.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями СМИ. Однако он допустил возможность проведения выборов при условии прекращения огня на определенный период, чтобы подготовиться к голосованию.

Что сказал Зеленский

"Люди, которые поднимают эту тему о выборах, наверное, имеют какие-то свои цели, но точно не думают об Украине, безопасности, государстве. Как можно провести выборы во время войны? Это точно разделит и сломает наше государство. Я так думаю. Многие люди, на мой взгляд, разделяют такое мнение", – считает Зеленский.

Он подчеркнул, что законодательство и Конституция Украины четко определяют условия проведения выборов. Но, подчеркнул он, если правовых норм недостаточно, чтобы объяснить невозможность голосования во время войны, необходимо "находить еще какие-то ответы".

"Для безопасности избирательного процесса нужно время. Нужно как минимум шесть месяцев, чтобы подготовить выборы. А во время войны или сразу после ее окончания – я не могу сказать, сколько времени потребуется. Это зависит от того, когда и как мы закончим войну, какие гарантии безопасности будут у Украины и так далее", – объяснил украинский лидер.

Среди нерешенных вопросов Зеленский назвал организацию:

– голосования для военнослужащих;

– жителей временно оккупированных территорий;

– миллионов украинцев за рубежом.

Условие для безопасного голосования

Отдельным вызовом остается безопасность избирательного процесса из-за ракетных и дроновых атак. Президент подчеркнул, что на все эти вопросы необходимо найти ответы, поскольку в нынешних условиях провести голосование невозможно.

"Если Америка и Россия будут продолжать эту тему, прикрываясь словосочетанием "демократические выборы" и пытаясь просто заменить меня, то я ответил: дайте ceasefire (прекращение огня. – Ред.) на определенное время – чтобы решить основные вопросы безопасности, – тогда это может быть возможным, чтобы народ Украины сам определился, как ответить политически", – резюмировал глава государства.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента. Он обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершать войну, утверждая, что украинский лидер якобы неоднократно имел такую возможность.

Как сообщал OBOZ.UA, ответ украинский лидер назвал ошибкой призывы Трампа и добавил, что такие заявления могут навредить и самому главе Белого дома. В то же время Зеленский подчеркнул, что не держится за президентское кресло и не собирается быть президентом 30 лет.