Постернак – о полугоде после подозрения Ермаку: обвинений НАБУ хватило для отставки, но не для приговора

В среду, 10 ноября, бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку снова смягчили меру пресечения. По сообщению САП, ему разрешили передвигаться по всей территории Украины.

Об этом написал в своем Facebook политический эксперт Олег Постернак.

"А вчера была круглая дата – полгода после объявления подозрения Ермаку. И что имеем? Громких обвинений НАБУ хватило на отставку, а на приговор – нет", – отметил эксперт.

Пастернак отметил, что почти год назад, 28 ноября, НАБУ провело обыски у тогдашнего руководителя ОП. В тот же день Ермак потерял должность. Причем на момент увольнения даже подозрения не было.

"Лишь через пять с половиной месяцев, 11 мая этого года, НАБУ объявило ему подозрение. Далее были арест, залог, освобождение из СИЗО, постепенное смягчение ограничений и снятие электронного браслета. Теперь еще и свобода передвижения по всей стране. То есть мало того, что вина в суде до сих пор не доказана, так все идет дальше к снятию с бывшего руководителя ОП любых ограничений", – написал политический эксперт.

По мнению Олега Постернака, возникают закономерные вопросы: действительно ли было преступление или фейковыми обвинениями просто "сбили" Ермака с должности.

"Кстати, буквально позавчера была годовщина "Мидаса", и эксперты справедливо спросили: где же приговоры? А их нет, более того, в СИЗО не осталось ни одного фигуранта дела. Ну и Андрею Борисовичу в честь годовщины, очевидно, вернули еще больше свободы", – сообщил эксперт.

Постернак отметил, что все эти истории высвечивают очень серьезную вещь: НАБУ сейчас больше о политике, чем об антикоррупции.

"Руками Бюро громкие уголовные обвинения регулярно используются как инструмент политической борьбы. Вопрос лишь в том: в чьих интересах?" – отметил эксперт.