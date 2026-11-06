Посольство России в Гане попыталось откреститься от вербовки африканцев на войну против Украины, но есть нюанс: что не так с заявлением

Посольство России в Гане отвергло, что российская сторона обманом вербует граждан африканских стран для участия в войне против Украины. Дипломаты назвали такие обвинения ложными и обвинили Киев в пропагандистской кампании, однако их заявление противоречит выводам международной комиссии ООН относительно вербовки иностранцев в российскую армию.

Поводом для реакции российского диппредставительства стали информационные билборды украинских проектов, размещенные в столице Ганы Аккре. Об этом в Telegram сообщает проект "Хочу жить", опубликовав ответ посольства и напомнив о случаях обманного привлечения африканцев в российскую армию.

Что заявили в российском посольстве и почему это вызывает вопросы

В дипломатическом представительстве РФ утверждают, что Москва никогда не использовала обманные схемы для привлечения иностранцев на военную службу. Там также заявили, что после переговоров российского диктатора Владимира Путина с лидером Ганы Джоном Драмани Махамой российская сторона подтвердила, что граждане Ганы не будут проходить контрактную службу в армии РФ.

В то же время в посольстве обвинили Украину в проведении кампании, направленной на дискредитацию России и ухудшение двусторонних отношений. Дипломаты также заявили, что Киев якобы сам вербует иностранцев в Вооруженные силы Украины, а на украинской стороне воюют более 20 тысяч наемников. Эти утверждения российского диппредставительства не были подтверждены доказательствами, приведенными в его заявлении.

Однако опровержения Москвы не согласуются с выводами Независимой международной комиссии по расследованию ситуации в Украине, созданной Советом ООН по правам человека. Она установила, что Россия обманом завербовала в свою армию граждан как минимум 29 стран, среди которых Гана и еще десять африканских государств. Иностранцам обещали высокооплачиваемую гражданскую работу, но после прибытия в РФ заставляли подписывать военные контракты и отправляли на фронт.

Информационный билборд в Аккре. Источник: Telegram/"Хочу жить"

В проекте "Хочу жить" также подчеркнули, что по состоянию на октябрь 2026 года располагают персональными данными как минимум 5451 гражданина из 43 африканских стран, подписавших контракты с российской армией. Среди них – как минимум 335 граждан Ганы.

Кроме того, по информации проекта, 85 граждан Ганы погибли, а трое находятся в украинском плену. Всего в плену Украины оказались сотни иностранцев, которых Россия завербовала в 59 странах мира, в частности десятки выходцев из 18 африканских государств.

В "Хочу жити" объяснили, что информационные билборды в Аккре призваны предупредить потенциальных новобранцев о рисках российской вербовки и предостеречь от обещаний высокооплачиваемой работы в России.

Билборды против российской вербовки в Гане. Источник: Telegram/"Хочу жить"

Напомним, министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил, что Путин согласился запретить привлекать граждан страны к войне против Украины. Договоренность, по его словам, касается как добровольного вступления в российскую армию, так и незаконной вербовки.

Как писал OBOZ.UA, за девять месяцев 2026 года в российскую армию привлекли 699 граждан Бурунди и 530 граждан Зимбабве. Всего украинская сторона идентифицировала почти 46 тысяч иностранцев из 151 страны, которые подписали контракты с армией РФ.