Блог | Последняя ставка Трампа и Путина

Вроде бы не стоит серьезно воспринимать новые заявления Трампа о "большой сделке с Путиным по Украине и даже по вопросам европейской безопасности". Подобную болтовню мы от него слышали не раз. Однако сейчас есть обстоятельства, которые настораживают.

Трамп, видимо, страшно хочет заключить какую-то сделку с Путиным до 3 января, когда новый Конгресс соберется на первое заседание и, я думаю, с места в карьер начнет охоту на хромую утку-президента. У Трампа сейчас последний шанс получить от России большой куш, о котором мечтает вся его алчная камарилья. Это и международные активы "Лукойла", и многое другое, что обещал ему Путин. Трамп уже пытался провернуть такую аферу до выборов, но не получилось. Сейчас ему нужно вскочить в уходящий поезд. И работа в этом направлении против Украины активизируется.

Я не комментирую внутреннюю украинскую политику. Обращусь сейчас к некоторым событиям в Украине исключительно для того, чтобы оценить угрозы, которые могут возникнуть в связи с активизацией попыток Трампа продать ее России.

В Украине явно кто-то провоцирует конфликт между СБУ и ГУР – двумя крупнейшими украинскими спецслужбами, имеющими огромное значение для обороны страны и противодействия российской агрессии.

Все помнят сентябрьский мегаскандал с перестрелкой между их сотрудниками. Вроде бы ситуация на время успокоилась. Но сейчас она опять накаляется. Вернее, ее накаляют. Как известно, американцы имеют большое влияние на НАБУ и САП. И вот после конфликта ГУР и СБУ по СБУ наносят удар уже НАБУ и САП. Арестован генерал-майор Сергей Дука, первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. Я не обсуждаю обоснованность обвинений, а только их возможную политическую подоплеку и то, почему они выдвинуты именно сейчас.

Вероятно, в контексте этого конфликта можно рассматривать и скандал с вбросом о "тайной тюрьме" в Борщаговке под Киевом. Это мог быть ответный скрытый удар по Буданову и ГУР, направленный на обострение ситуации. Впоследствии выяснилось, что там находился временный пункт корпуса "Азов". Известно, что "Азов" давно связан с Будановым и ГУР. Вокруг этой истории тоже обнаружились признаки провокации.

И российским властям, и трамповской мафии необходимо дестабилизировать ситуацию в Украине, и подобные провокации вполне могут быть направлены именно на это.

Наконец, еще один шаг к обострению конфликта – 6 ноября СБУ проводит обыск у представителя ГУР, которого подозревают в причастности к покушению на украинского жулика Вадима Ермолаева в Монако.

А сейчас начинаются попытки вывести людей на улицы Киева и других городов в связи с отключениями электроэнергии. Все это тоже может быть частью трампистско-российского плана: до 3 января оказать давление на украинское руководство, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать конфликты, ослабить власть в Украине и добиться от нее уступок России. Самый верный путь к этому – провокация конфликта СБУ и ГУР и через это – Зеленского и Буданова.

Ничего у них опять не получится. Но попытки такие есть. Предупрежден – значит вооружен.

PS. Конечно, у всех этих событий есть и внутренние объективные причины, но очень похоже, что их сознательно разжигают и используют внешние враги Украины.