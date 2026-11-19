"Поврежденный мост – признак слабости России": Мерц призвал Путина заключить мир и сложить оружие

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал очередное повреждение Керченского моста четким сигналом о слабости России. По его мнению, удар Украины по стратегическому объекту демонстрирует уязвимость страны-агрессора и должен заставить Москву задуматься о прекращении войны.

Немецкий канцлер также обратил внимание на значительные потери российской армии и призвал Кремль сложить оружие. Об этом он заявил в четверг, 19 ноября, во время совместной пресс-конференции по итогам саммита Коалиции желающих в Берлине.

Мерц назвал повреждение Керченского моста свидетельством слабости РФ

По словам главы немецкого правительства, Украина в ночь на 19 ноября вновь нанесла серьезные повреждения Керченскому мосту. Канцлер убежден, что этот удар стал важным предупреждением для российского руководства.

"То, что Украина минувшей ночью вновь серьезно повредила Керченский мост, – это четкое предупреждение, а также явное свидетельство слабости России", – подчеркнул Мерц.

Он также акцентировал внимание на масштабных потерях российских оккупационных войск, сравнив их с потерями американской армии во время войны во Вьетнаме.

"Только в октябре Москва потеряла более 50 тысяч военных. Это примерно столько, сколько американские войска потеряли в общей сложности за почти 20 лет войны во Вьетнаме. Столько Россия теряет за один месяц", – заявил канцлер.

По мнению Мерца, такие потери должны стать для Кремля поводом пересмотреть свои действия и прекратить агрессию против Украины.

"Поэтому Россия должна понять: пришло время сложить оружие", – подчеркнул он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Источник: Getty

Германия поддерживает мирные переговоры с позиции силы

Канцлер также сообщил о подготовке к возможным мирным переговорам с участием Украины, России, США и европейских государств. По его мнению, такой формат может создать благоприятные условия для достижения мира.

В то же время Мерц подчеркнул, что военная помощь Украине не направлена на затягивание боевых действий. Напротив, поддержка партнеров призвана укрепить обороноспособность государства и обеспечить ему более сильные позиции во время будущих дипломатических переговоров.

Напомним, Фридрих Мерц заявил, что мирные переговоры не будут успешными без участия Украины и Европы. Он подчеркнул, что договоренности о завершении войны должны достигаться при непосредственном участии Киева и европейских партнеров.ї

Как писал OBOZ.UA, Мерц может провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным после переговоров в Абу-Даби. Ожидается, что одной из главных тем возможного диалога станет урегулирование войны России против Украины и дальнейшие дипломатические шаги для ее завершения.