Португалия не передаст Украине дополнительные F-16: что предлагает взамен

В Португалии сообщили, что не могут передать Украине дополнительные истребители F-16, поскольку они необходимы стране для защиты собственного воздушного пространства. В то же время Лиссабон готов рассмотреть дальнейшую подготовку украинских пилотов и поставки боеприпасов для этих самолетов.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве. Его цитирует "Укринформ".

"Что касается непосредственно самолетов F-16, это невозможно, потому что они необходимы для защиты воздушного пространства Португалии… В прошлом португальские военные проводили обучение украинских пилотов, поэтому мы можем сотрудничать в этой сфере", – сказал португальский министр.

Он уточнил, что возможность такого сотрудничества будет зависеть от бюджета Министерства обороны Португалии.

Также, по словам Ранжела, сторонам следует рассмотреть возможность сотрудничества по поставкам боеприпасов, используемых истребителями F-16.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным партнерам с просьбой передать Украине еще 40 истребителей F-16, а также дополнительные французские самолеты Mirage. По его словам, имеющиеся у Украины F-16 значительную часть времени проводят на техническом обслуживании и ремонте, хотя активно используются для уничтожения российских ударных дронов и ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, американская компания Lockheed Martin разрабатывает идею специальной версии истребителя F-16, созданной с учетом потребностей Украины. Он может получить большую дальность полета, новый радар AESA и усиленные возможности противовоздушной обороны.