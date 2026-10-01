Порошенко встретился с генеральным секретарем Совета Европы: обсудили новый План действий для Украины на 2027–2030 годы

Петр Порошенко, находящийся в Страсбурге, встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Пятый президент поблагодарил генерального секретаря Совета Европы за многолетнюю и последовательную личную поддержку Украины, в частности, за его лидерство в вопросе ответственности России за агрессию.

Об этом Порошенко сообщил в социальных сетях.

"Лично рассказал Алену о массированных российских бомбардировках украинских городов, гражданских объектов и критической инфраструктуры, в результате которых гибнут сотни украинских граждан, в том числе дети. Очевидно, это абсолютно недопустимо. Для нас обоих принципиальным элементом любой договоренности о справедливом и устойчивом мире является привлечение России к ответственности за совершенные преступления против Украины", – пишет Петр Порошенко в соцсетях.

Петро Порошенко та Ален Берсе Источник: eurosolidarity.org

"Главной темой нашего разговора стала подготовка нового Плана действий Совета Европы для Украины на 2027–2030 годы "Демократическая безопасность для Украины". Наша ключевая задача – выстоять в этой войне и выйти из нее более сильной европейской демократией. С сильными институтами, независимым судом, действующей системой сдержек и противовесов, сильной оппозицией, независимыми антикоррупционными органами и настоящей политической конкуренцией", – отмечает пятый президент.

Он считает, что в новом Плане действий обязательно должны быть закреплены вопросы политического плюрализма, эффективного парламентского контроля, независимости НАБУ и САП, завершения судебной и правоохранительной реформ.

"Отдельно говорили о предстоящих выборах. Моя позиция четкая: выборы не могут проходить во время войны, только после ее завершения. Но подготовка к свободным, честным и безопасным послевоенным парламентским, а затем и президентским выборам должна начинаться уже сейчас. С соблюдения прав, гарантий равной политической конкуренции и защиты от внешнего вмешательства. Совет Европы, в частности Венецианская комиссия, может и должна сыграть ведущую роль в разработке соответствующего избирательного законодательства", – отмечает Порошенко.

Порошенко під час зустрічі і... Источник: eurosolidarity.org Развернуть

"Важно не допустить использования правоохранительной и судебной системы для оказания политического давления на оппонентов. Необходимо снять ограничения на парламентскую дипломатию и антиконституционные персональные санкции против оппозиции. Война требует сильного лидерства. Но сильное лидерство не означает неограниченную власть и ущемление прав оппозиции и гражданского общества. Мне очень близка концепция Алена Берсе о демократической безопасности. Она точно описывает то, что нужно Украине: сильная армия должна опираться на сильные институты, верховенство права и доверие граждан", – пишет лидер "Евросолидарности".

"Высоко ценю личный вклад Генерального секретаря Совета Европы в продвижение инициатив по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии, созданию Реестра ущерба, а также по защите прав и возвращению украинских военнопленных и похищенных детей. Именно поэтому новый План действий Совета Европы для Украины может стать одним из ключевых инструментов построения сильной, демократической и европейской Украины", – резюмирует Петр Порошенко.