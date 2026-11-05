Порошенко в Европарламенте: российский террор происходит не где-то далеко, это происходит в Европе

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, который находится в Брюсселе, во время выступления в Европарламенте рассказал об ужасных последствиях российского воздушного террора против гражданского населения Украины. Он подчеркнул – это происходит в Европе, и страны континента не могут думать, что это "где-то далеко".

"Мы разрушили план Путина по захвату Донбасса, по проведению масштабной наступательной операции на Донбассе. Наши Вооруженные Силы стоят непоколебимо, и мы не позволяем Путину захватить ни одного дополнительного клочка, потому что сейчас мы освобождаем больше украинской земли, чем Путин захватывает. Мы повышаем цену, которую Путин платит за эту катастрофическую войну. И впервые с 24 февраля 2022 года более 50 000 российских захватчиков были убиты или тяжело ранены. И мы делаем все возможное, чтобы существенно увеличить эту цену", – сказал Порошенко.

"Но в то же время с сентября у нас значительно больше жертв среди гражданского населения. Только за последние 24 часа в Украине погибли 12 невинных гражданских лиц. 67 получили тяжелые ранения. Позавчера у нас было 40 погибших прямо в гимназии, в школе во время раздачи гуманитарной помощи в Камышевахе. Более 35 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Невинные гражданские жертвы", – говорит Порошенко.

"Вы не можете просто наблюдать и говорить: "Хорошо, это происходит где-то очень далеко". Нет, это происходит в Европе. И цена, которую Украина платит каждый день, растет все больше. С начала ноября, всего за четыре дня, мы потеряли почти 100 человек. В Киеве сейчас воздушные тревоги длятся непрерывно по 18 часов. Мы просто живем в условиях воздушных тревог. В Киеве люди живут по 18–20 часов в сутки без света, без водоснабжения, без водоотведения. Киев фактически живет в условиях прифронтового города. И мы пытаемся донести: это не только головная боль Украины. Это боль для всей Европы. И мы должны быть едиными", – подчеркивает пятый Президент.

"Европа, безусловно, является нашим самым надежным партнером, и мы благодарны каждому члену Европарламента за парламентскую дипломатию, за одобрение решений Еврокомиссии о поставках нам новых технологий, нового оружия, новых финансовых средств и за прогресс на пути к нашему будущему членству в ЕС. Мы должны остановить эту войну. Мы должны быть умнее России, креативнее России. Мы должны быть технологически впереди России. И для этого мы, несомненно, должны быть едиными. Мы должны перевести нашу экономику на военные рельсы", – призвал Порошенко.

Он также представил собственное видение плана достижения мира с позиции силы.

"Первое – сделать ВСУ сильнее, ведь украинские Вооруженные Силы сражаются за Европу. Укрепляя украинскую армию, мы повышаем цену, которую Путин платит за агрессию". Второе – систематически ослаблять способность России вести войну. Путин не прекратит агрессию до тех пор, пока верит, что Россия способна поддерживать военное производство. Поэтому мы должны ослабить военные возможности России. Третье – заставить время работать на Украину, а не на Россию. Стратегия Путина основана на войне на истощение. Он надеется, что у Украины закончатся оружие, а Европа утратит решимость и наступит усталость от Украины, которая на самом деле будет означать усталость от самой Европы. В такой ситуации мы должны действовать решительнее", – подчеркивает лидер оппозиции.

"Четвертое – справедливость и ответственность. Не может быть прочного мира без справедливости. Гуманитарное измерение очень важно. За каждую украинскую жертву Россия должна быть наказана. Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины – это исторический шаг, и наша общая ответственность – обеспечить его полноценное функционирование. Пятое – консолидация дипломатического давления на Россию. Я начал это еще в 2014 году: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы. Сейчас эти послания должны быть донесены до всех участников процесса – от Китая до Соединенных Штатов. Путин ненавидит участие Европы, поскольку понимает, что при участии Европы Россия слабее. Мы должны сделать Украину и Европу сильнее", – убежден Порошенко.

"Усиление санкций. Нам нужны продуманные, адаптированные, чрезвычайно эффективные санкции против агрессора, которые должны ужесточаться ежемесячно. Необходимо расширять круг партнеров, поддерживающих эти санкции. Неприемлемо, когда мы обнаруживаем европейские, американские, тайваньские или китайские компоненты в российских ударных дронах, произведенных в Елабуге. Каждый такой случай должен тщательно расследоваться", – считает пятый Президент.

"Следующее – обеспечить необратимость вступления Украины в ЕС. Мы готовы упорно работать внутри Украины – в украинском парламенте, правительстве, гражданском обществе. Нам нужен прогресс, основанный на заслугах. Неприемлемо, когда 30% наших обязательств до сих пор зависли в правительстве. Несмотря на то, что я лидер оппозиции, за все евроинтеграционные законопроекты мы голосуем вместе, поскольку понимаем, что это работа на благо Украины", – говорит Порошенко.

"Украине и Европе нужна одна общая, четкая и ориентированная на результат стратегия безопасности и будущего членства Украины. Нам нужна военная помощь, производство оборонной продукции в соответствующих масштабах. Я благодарю за двустороннее сотрудничество Данию, Нидерланды, Финляндию, страны Балтии, Великобританию. Мы видим отличные результаты. Давайте масштабировать этот опыт на весь Европейский Союз", – отмечает Порошенко.

"Дипломатический мирный процесс, в котором Украина и Европа представлены вместе, а наши интересы безопасности уважаются, наша борьба за завершение войны и достижение прочного мира для Украины определят будущее всей европейской безопасности. Мир требует дипломатии, дипломатия требует силы, а прочный мир требует сильной Украины, объединенной Европы и надежного трансатлантического партнерства", – подчеркнул лидер "Евросолидарности".