Порошенко в Галифаксе: ключ к глобальной и европейской безопасности – в Украине

"Пять лет назад, за три месяца до полномасштабного вторжения, здесь, в Галифаксе, я призывал: пожалуйста, не доверяйте путину. Мы можем столкнуться с войной, но должны действовать, а не говорить. Во-вторых, не бойтесь путина. Потому что страх – это источник, которым он питается. И в-третьих: сохраняйте единство и солидарность. Мы можем победить, если все будем вместе. Абсолютно каждое слово актуально и сейчас", – отметил Порошенко.

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"Изучайте украинский опыт. Когда путин напал на нас, когда я был президентом в 2014 году, все говорили: "У вас нет армии, у вас нет денег, у вас нет коалиции. У вас нет ни малейшего шанса выжить". Я сказал: "Нет, невозможно быть президентом страны, находящейся в состоянии войны, и не верить в собственную победу. Мы учим весь мир, как противостоять россии", – говорит Петр Порошенко.

"Что нам нужно делать? Действовать. Решительно, эффективно и сообща. Ключ к миру, ключ к безопасности – европейской безопасности и глобальной безопасности – не в москве, не в Вашингтоне. И точно не в Шэньчжэне. Ключ – в Украине", – убежден пятый Президент.

Порошенко в Галифаксе: ключ... Развернуть

"Как нам остановить войну? У нас есть только одно сильное послание. Всеобъемлющее, немедленное, безусловное и полномасштабное прекращение огня. Мы ничего другого не обсуждаем", – говорит Порошенко.

Порошенко в Галифаксе: ключ... Развернуть

"Вы не найдете ни одной другой нации в мире, которая хочет мира больше, чем мы, украинцы. Только за то время, пока мы здесь, восемь жизней невинных украинских жертв были отняты в результате российской атаки на Кривой Рог. Мы хотим мира. Нам нужно оказывать давление на путина, чтобы добиться прекращения огня. Никаких других дискуссий", – подчеркнул Петр Порошенко.

Он также отметил, что любые разговоры о сдаче территории Донбасса создают опасный прецедент: "если меня спросят: "Хорошо, но можете ли вы принести какую-то жертву? Готовы ли вы отдать Донбасс?". Мой ответ – вы говорите об очень опасном прецеденте, потому что если сегодня они хотят Донбасс в Украине, завтра они попросят какую-то территорию в Польше. Послезавтра – в странах Балтии. И это будет правилом путина. Не позволяйте ему играть в эту игру".

Пятый Президент отметил, что первым условием прекращения агрессивной войны россии является дальнейшее укрепление Вооруженных Сил Украины. "Кто лучший дипломат в мире? ВСУ. Как сделать эти дипломатические усилия эффективнее? Сделать Вооруженные Силы Украины сильнее. Сделать украинскую оборонную промышленность очень эффективной, ведь эта оборонная промышленность защищает не только Украину. Сегодня в Берлине канцлер Мерц сказал абсолютно правильные вещи: это не благотворительность и не сочувствие. Это лучшая возможная инвестиция в вашу будущую безопасность. И вы несомненно получите огромные дивиденды от этой инвестиции", – говорит Порошенко.

"Итак, пункт номер один: сделать наши, лучшие в мире Вооруженные Силы сильнее. Нашу оборонную промышленность, обладающую уникальным опытом, объединить с креативностью и финансовыми возможностями наших партнеров. Это создает условия, при которых путин никогда не подумает о новом нападении", – убежден Порошенко.