Несмотря на давление Трампа, американские компании отказываются покупать российское дизельное топливо – WS

Администрация президента США Дональда Трампа частным образом оказывает давление на американские компании, призывая их покупать российское дизельное топливо. Однако бизнес не спешит соглашаться, несмотря на значительные скидки, которые предлагают потенциальным покупателям.

Об этом пишет The Washington Sun. Издание ссылается на отраслевые объединения и аналитиков, знакомых с ситуацией.

Почему американские компании не хотят покупать российский дизель

Демократы в Конгрессе США считают, что решение Дональда Трампа разрешить импорт российского дизеля противоречит санкционному законодательству. Они уже предупредили порты, банки и энергетические компании о возможной уголовной ответственности за участие в таких операциях.

"Москва и Вашингтон до сих пор пытаются найти покупателей, но мы не удивимся, если в итоге грузы отправятся в Бразилию", – отметили в Rapidan Energy Group в записке для клиентов.

Как объяснил один из аналитиков, на потенциальных покупателей давят с обеих сторон и предлагают им значительные скидки. Однако это не устраняет опасений компаний по поводу репутационных потерь и возможных юридических последствий.

В Белом доме в ответ на запрос The Washington Sun посоветовали обратиться в Министерство финансов США. Представитель ведомства заявил, что генеральная лицензия Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) соответствует прежней практике ведомства, а его действия не выходят за рамки действующего законодательства и нормативных требований.

В то же время несколько источников издания подтвердили, что на момент загрузки дизеля на танкеры покупателей для этих грузов еще не было.

Демократы предупреждают о возможных расследованиях

Еще одна причина, по которой американские компании не спешат покупать российский дизель, – риск политических и юридических последствий. На промежуточных выборах 3 ноября демократы могут получить контроль над Палатой представителей, а возможно, и над Сенатом. Если это произойдет, в следующем году компании, согласившиеся на закупку российского топлива, могут оказаться под прицелом конгрессовских расследований.

По словам трейдера с Уолл-стрит, который общался с руководителями крупных компаний, бизнес старается держаться в стороне, чтобы не столкнуться с затяжными судебными процессами и расследованиями Конгресса.

Аналитик Sparta Commodities Джеймс Ноэль-Бесвик отметил, что основные препятствия связаны с юридическими рисками и банковскими операциями. Хотя указ президента разрешает импорт российского дизеля, санкционное законодательство определяет Конгресс. Поэтому потенциальные покупатели взвешивают, не обернутся ли такие сделки серьезными проблемами, если политический баланс в США изменится.

Адвокат по вопросам соблюдения санкционного законодательства Джереми Панер предупредил, что юридические риски для компаний могут сохраняться годами. По его словам, будущий президент США сможет инициировать расследование в отношении компаний, причастных к закупкам российского топлива. По мнению юриста, потенциальная выгода от таких сделок не оправдывает возможных последствий.

Народный депутат Украины Марьян Заблоцкий подчеркнул, что средства от продажи российского дизеля финансируют дальнейшую агрессию России против Украины и другие преступные операции Москвы в мире.

"Конечно, это кровавые деньги, которые в конечном итоге пойдут на покупку чего-нибудь для убийства украинцев или на финансирование других преступных российских операций в мире. Если вас это устраивает, пожалуйста, платите им", – заявил он.

Один из танкеров сменил пункт назначения

Танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты перевозит около 40 тысяч тонн дизельного топлива. Изначально судно планировало прибыть в порты Нью-Йорка и Нью-Джерси 7 ноября, однако позже в открытых системах отслеживания вместо конкретного пункта назначения появилась отметка "по распоряжению" (for orders). Это означает, что пока неизвестно, в какой порт оно направится дальше.

Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл назвала договоренность Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках дизеля незаконной и коррумпированной. Она также заявила, что рассматривает способы не допустить прибытия этого груза в порт штата.

Шеррилл обвинила американского президента в том, что он помогает обогащать Путина за счет граждан США и Украины.

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, представитель меньшинства в Постоянной подкомиссии Сената по расследованиям, обратился к владельцам танкеров Agioi Fanendes и PVT Azura с призывом изменить курс и не доставлять российское топливо в США. Второе судно должно было прибыть в Норфолк, штат Вирджиния.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп заявил о договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам президента США, Россия должна была немедленно поставить более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн планировали поставить в течение ноября. Трамп также заявлял о намерении увеличить поставки в будущем и утверждал, что договоренности будут способствовать снижению цен на дизель.