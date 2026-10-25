Помощник Путина признал, что Трамп должен был склонить Украину к капитуляции после Анкориджа

В Кремле признали, что расчеты на принуждение Украины к уступкам с помощью президента США Дональда Трампа не оправдались. В Москве надеялись, что Вашингтон сможет заставить Киев выполнить требования России, однако этому помешала поддержка Украины со стороны Европы.

Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ. По его словам, США не удалось добиться от украинских властей нужных Кремлю решений, поэтому теперь к обсуждениям приходится привлекать европейские страны.

В Кремле пожаловались на поддержку Украины со стороны Европы

"Раньше было впечатление после Анкориджа, что американская администрация может что-то такое продиктовать и заставить Киев выполнить", – сказал Ушаков.

В то же время он признал, что добиться таких результатов не удалось. Представитель Кремля объяснил это тем, что переговоров только с Украиной недостаточно, поскольку европейские государства продолжают поддерживать Киев.

"Но пока что это как-то не получалось. Потому что мало говорить только с Киевом, нужно говорить со всей Европой, которая полностью поддерживает Киев", – заявил помощник Путина.

Юрий Ушаков. Источник: РосСМИ

Когда могут состояться переговоры Украины, США и России

Напомним, Россия согласилась на проведение трехсторонней встречи с участием Украины и США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя перспективы возобновления переговорного процесса.

По словам главы государства, американская сторона стремилась организовать встречу как можно скорее. В то же время для ее проведения нужно было согласовать организационные вопросы и дальнейшие шаги между участниками переговоров.

Зеленский подчеркнул важность дипломатических усилий для достижения результата. Однако согласие на встречу само по себе еще не означало, что сторонам удалось приблизиться к договоренностям о завершении войны.

Как писал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что трехсторонние переговоры Украины, США и России могут состояться в Абу-Даби в первой половине ноября. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков не назвал конкретную дату встречи, но подтвердил, что ее планируют провести с участием делегаций трех стран.