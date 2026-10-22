Блог | Поляки верят, что Путин, увидев польский паспорт, извинится и вернет танки назад

В Варшаве снова повылезали политические шовинисты, которым захотелось указывать украинцам, кого им почитать на собственной земле. Туск с Сикорским уже угрожают и поучают, будто Львов до сих пор польское воеводство, а украинцы должны бегать в Варшаву за разрешением на собственную историю.

Господа, вы там окончательно с ума сошли?

Напомню февраль 2022-го. Когда российские танки шли на Киев, в Варшаве вдруг очень хорошо вспомнили географию. И то, что за Украиной лежит Польша, и то, что московской орде абсолютно плевать на польское историческое величие.

Тогда, кажется, некоторые нынешние "исторические прокуроры" готовы были налепить себе Бандеру на лоб, лишь бы украинский солдат остановил российский танк как можно дальше от польской границы.

А теперь, когда украинцы четвертый год платят за эту безопасность кровью, в варшавских кабинетах снова прорезался голос. Какая удивительная трансформация! Стоит перестать каждый день смотреть на карту возможного российского наступления, как сразу находится время поучать соседей, кому ставить памятники.

А вы, польскомосковитики, хоть раз представляли, что будет, когда падет последний украинский солдат? Если российская армия, оставляющая за собой Бучу, Мариуполь и братские могилы, окажется в ваших городах?

Вы серьезно думаете, что путин, увидев польский паспорт, извинится за неудобства и повернет танки назад? Или что вместо братских могил вам выдадут почетные грамоты за правильное отношение к Шухевичу?

Украина уже получила этот кровавый урок в 2022 году. И если бы не украинские солдаты, сегодня разговоры в Варшаве могли бы идти совсем не об исторических календарях.

А что касается военной помощи, то это отдельный цирк. Очередная партия МиГ-29 уже столько лет летает между польскими обещаниями, что скоро ее можно будет передать Украине в виде почтовых открыток.

И вот что самое мерзкое в этом политическом спектакле.

Украинские солдаты гибнут в борьбе с российской армией, а некоторые польские политики тем временем героически воюют с давно умершим Шухевичем.

Смельчаки, что и говорить. Особенно когда за вашу возможность ежедневно демонстрировать эту смелость украинцы платят жизнями.

P.S. Спасибо, господин ГЕНЕРАЛ, за то, что оставили нам в наследство не покорность, а Несокрушимость. За мужество, доблесть и боевой дух, которые пережили десятилетия и сегодня живут в наших парнях и девушках, которые с оружием в руках защищают Украину.

Вас пытались стереть из истории. Но Ваш дух не остался в прошлом. Сегодня он на передовой. И он продолжает сражаться.