Блог | Польша отказалась выдавать Журавлева, надеемся, это сделает и Хорватия

Несмотря на жестокую российскую агрессию против Украины, отдельные украинские граждане в разных европейских странах сталкиваются с уголовным преследованием за предполагаемые действия, направленные против российской энергетической инфраструктуры. Одним из самых резонансных случаев, связанных с Республикой Хорватия, является дело гражданина Украины Владимира Журавлева, который с августа 2026 года находится в следственном изоляторе в Пуле на основании европейского ордера на арест, выданного Федеративной Республикой Германия. Его подозревают в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток". Вопрос о его передаче Германии сейчас рассматривается в апелляционном порядке в Высоком уголовном суде Республики Хорватия.

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Минулого року польський суд відмовив у його передачі Німеччині, розглянувши справу в ширшому контексті права України на самооборону від російської агресії. Саме тому європейські судові системи повинні з особливою увагою враховувати обставини російського вторгнення в Україну. Формалістичне та надмірно обмежувальне застосування правових процедур не повинно призводити до рішень, які суперечать основоположним принципам справедливості та ігнорують право України як держави, що зазнала збройного нападу, на самооборону.

Водночас німецьке правосуддя обвинувачує громадянина України у кримінальному правопорушенні, пов’язаному з пошкодженням газопроводів, які протягом багатьох років мали важливе стратегічне значення для Росії. Тому цілком правомірно поставити питання, чи були в цій справі належним чином враховані всі обставини війни, характер атакованого об’єкта та відповідні положення міжнародного гуманітарного права. Саме по собі пошкодження приватної економічної інфраструктури під час збройного конфлікту автоматично не є воєнним злочином. Ключове значення має встановлення правового статусу конкретного об’єкта, з’ясування того, чи мав він військове призначення або іншим чином ефективно сприяв військовим операціям, а також чи були під час його атак дотримані норми міжнародного гуманітарного права. За доступною публічною інформацією, саме такі обставини польський суд врахував, ухвалюючи рішення про відмову в передачі Журавльова Німеччині.

Водночас слід нагадати, що на момент пошкодження газопроводи "Північний потік" не функціонували. Російська сторона раніше самостійно припинила постачання газу західним партнерам, намагаючись змусити їх відмовитися від військової допомоги Україні та погодитися на нові російські умови оплати й значно вищі ціни на газ. Західні країни відмовилися від таких умов і забезпечили необхідні обсяги газу з інших джерел, зокрема Норвегії, Катару та Сполучених Штатів Америки. У результаті газопроводи "Північний потік" залишилися невикористовуваними, без активних поставок і без чітких перспектив відновлення попередньої співпраці.

Я не маю наміру й не можу передбачати будь-яке судове рішення, але щиро сподіваюся, що хорватське правосуддя ретельно розгляне всі аргументи захисту, а також рішення польського суду, який раніше відмовив у передачі Журавльова Німеччині. Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у жовтні 2025 року чітко заявив, що проблема Європи полягає не в тому, що "Північний потік" підірвали, а в тому, що його взагалі побудували. Він також наголосив, що переслідування та передача Володимира Журавльова Німеччині не відповідають інтересам правосуддя, і прямо привітав рішення польського суду відмовити в його екстрадиції.

Поза правовим контекстом особливе занепокоєння викликає роль "Газпрому", який, схоже, намагається вплинути на підхід німецького правосуддя до цієї справи та домогтися кваліфікації подій як воєнного злочину, хоча правові підстави для такої кваліфікації є предметом серйозних дискусій. Водночас "Газпром" фінансує щонайменше три приватні російські військові компанії, бійці яких брали участь у численних воєнних злочинах проти українських цивільних на територіях України, тимчасово окупованих російською армією.

Тим часом Київ та інші великі українські міста щодня зазнають масованих російських ракетних і безпілотних атак. Йдеться про численні задокументовані випадки тяжких порушень міжнародного гуманітарного права та воєнних злочинів, які досі очікують на належне судове розслідування та притягнення винних до відповідальності. Тому вкрай проблематично, що у справі Журавльова порушується питання кримінальної відповідальності за воєнний злочин, тоді як водночас залишається відкритим питання відповідальності самого "Газпрому" за фінансову підтримку структур, причетних до російської агресії та злочинів проти українського населення.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що Журавльов був заарештований майже три місяці тому й увесь цей час перебуває в слідчому ізоляторі в Пулі, очікуючи остаточного рішення щодо своєї долі. Така ситуація обмежує його можливість активно готувати власний захист на волі та безперешкодно консультуватися зі своїми адвокатами. При цьому не слід забувати, що тримання під вартою до суду є найсуворішим запобіжним заходом, передбаченим правовою системою щодо особи, вина якої ще не встановлена. Цей захід застосовується і до підозрюваних у найтяжчих кримінальних правопорушеннях, однак у будь-якому демократичному суспільстві він має бути крайнім засобом. Його застосування виправдане виключно тоді, коли мету кримінального провадження неможливо забезпечити застосуванням більш м’якого запобіжного заходу.

Тому важко зрозуміти, чому до людини, як-от Журавльов, якого на підставі європейського ордера на арешт підозрюють у діях, спрямованих проти стратегічних інтересів держави, що здійснила агресію проти його батьківщини, вже майже три місяці застосовується саме такий суворий запобіжний захід. Тим більше, що існують і більш м’які заходи, які могли б забезпечити його доступність для хорватських судових органів до ухвалення остаточного рішення.

Я не хочу жодним чином передбачати рішення Високого кримінального суду Республіки Хорватія, але вірю в силу правових аргументів, викладених досвідченими хорватськими адвокатами, яких Журавльов залучив до свого захисту. Щиро сподіваюся, що хорватське правосуддя врахує всі специфічні обставини цієї справи й Хорватія не дозволить його передачу Німеччині.

З людської точки зору мені важко зрозуміти, як Польща відмовилася передати Журавльова Німеччині, тоді як Хорватія – країна, яка сама пережила жахи війни й добре розуміє, що означає захищати свою батьківщину від агресора, – наразі демонструє інший підхід. Хорватський народ, можливо, краще за багато інших європейських народів розуміє, через що сьогодні проходить Україна та що означає боротися за свободу й виживання власної держави. Саме тому я вірю, що зрештою Хорватія продемонструє таке саме розуміння, рішучість і почуття справедливості, які продемонструвала Польща.