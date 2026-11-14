Польша присоединится к переговорам с РФ: Туск сказал, на что они не согласятся

В списке государств, которые вместе с европейскими институтами будут представлять Европу на переговорах с Россией, Украиной и США, есть Польша. Премьер-министр страны Дональд Туск отметил, что важно избегать любых ненужных уступок России.

По словам политика, в этом вопросе он придерживался того же мнения, что и большинство. Об этом Туск сказал после неформального саммита, сообщает TVP Info.

Кроме того, не может быть и речи о пересмотре архитектуры безопасности в Европе, как того требует диктатор Владимир Путин.

"Мы будем и должны обсуждать вопрос мира в Украине, справедливого мира, а также будущее Украины в контексте ЕС и НАТО, но мы точно ни при каких обстоятельствах не согласимся на изменения в архитектуре европейской безопасности в пользу России", – подчеркнул польский премьер, отметив, что в этом вопросе ЕС выступит единым фронтом.

Туск отметил, что Польша будет играть ключевую роль в переговорах между США, Украиной и Россией.

"На кону – мир в Украине и безопасность Польши и всей Европы. Настало наше время", – написал он в Х.

Скриншот поста Дональда Туска в Х

Как сообщал OBOZ.UA, на будущих переговорах между Украиной и Россией Европу будут представлять представители пяти стран – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши. В частности, ЕС на переговорах будут представлять советники по национальной безопасности указанных государств.

Позиция лидеров Европейского Союза относительно переговоров о войне в Украине остается четкой: безопасность Европы и безопасность Украины неразделимы. Неизменной остается и цель ЕС: это справедливый и прочный мир для Украины, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.