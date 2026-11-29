Политическая война против Кремля? Великобритания и Франция с союзниками могут готовить сюрприз для Путина

Великобритания и Франция вместе с европейскими партнерами, Канадой, Австралией, Новой Зеландией и Японией могут начать скоординированную политическую кампанию против Кремля. Речь идет о переходе от сбора разведданных к их активному использованию для сдерживания России и влияния на политические процессы.

О таких перспективах рассказал британский аналитик, основатель и директор Балтийского центра международной безопасности Эдвард Лукас. Его заявление прозвучало в интервью Антону Борковскому для программ "Студія Захід" на Еспресо и Slawa.TV.

Аналитик сравнил возможную стратегию Лондона с противостоянием Британской и Российской империй в XIX веке, известным как Большая игра. Тогда соперничество за влияние охватывало Центральную Азию, Кавказ, Иран, Афганистан и Индию.

По словам аналитика, британская разведка в тот период не только собирала информацию, но и использовала ее для влияния на развитие событий. Лукас надеется, что Великобритания восстанавливает подобные возможности под руководством новой главы разведки Блез Метревели.

"Я верю, что мы видим начало скоординированной политической войны против Кремля, которая служит сдерживающим фактором", – отметил Лукас.

Также он заметил, что нынешние международные переговоры не стоит сравнивать с Ялтинской конференцией. По его словам, в отличие от встречи, во время которой стороны определяли послевоенный порядок, нынешние переговоры не сопровождаются конкретными договоренностями, способными изменить геополитическую ситуацию.

Отдельно Лукас раскритиковал символические шаги президента США Дональда Трампа. По его мнению, они негативно сказываются на трансатлантических отношениях. В то же время аналитик считает, что возможности американского лидера реализовывать свои решения ограничивают позиция Конгресса и настроения общества.

По словам аналитика, Великобритания и Франция должны играть ведущую роль в укреплении европейской безопасности. В то же время, по его оценке, британское правительство пока не в полной мере осознает масштаб угроз, уровень ответственности и ресурсы, необходимые для преодоления нынешнего кризиса.

"Надеюсь, что Британия готова взять на себя ответственность как ведущая геополитическая, ядерная и стратегически мыслящая страна Европы вместе с Францией", – подчеркнул Лукас.

Как рассказывал OBOZ.UA, демократы в Конгрессе США планируют усилить контроль над внешней политикой президента Дональда Трампа. Для этого они хотят активнее использовать полномочия по надзору и распределению бюджетных средств.