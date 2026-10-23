Пока продолжается война, с Россией нельзя заключать никаких соглашений, – премьер Финляндии

Европейскому Союзу стоит усвоить урок и избавляться от энергетической зависимости от России. Пока война в Украине продолжается, заключение газовых соглашений между ЕС и РФ должно быть исключено.

На этом настаивает премьер-министр Финляндии Петтері Орпо, который 22 октября посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они провели совместную пресс-конференцию, которая транслировалась на YouTube-канале ОП.

Орпо подчеркнул, что его страна стоит на стороне Украины "и гордится этим".

"Что касается российского газа. Пока Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины, с ней невозможно заключать какие-либо соглашения. Следовательно, никаких газовых соглашений между Европейским Союзом, странами ЕС и РФ", – прокомментировал он вопрос о возможной договоренности Вашингтона и Москвы по поставкам российского газа в Европу.

По словам главы финского правительства, европейцы "очень хорошо усвоили урок". "Нужно быть более независимыми и менее зависимыми... Других решений здесь быть не может. Поэтому я считаю, что это (газовое соглашение. – Ред.) не может быть частью решения", – сказал он.

Также Орпо прокомментировал миротворческие усилия Соединенных Штатов. "Всегда стоит пытаться найти путь к миру. Но посмотрим: мы не увидели никаких позитивных сигналов с российской стороны. Такова ситуация на сегодня", – заявил премьер-министр Финляндии.

Встреча президента Украины и... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Встреча президента Украины и... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Встреча президента Украины и... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Встреча президента Украины и... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Встреча президента Украины и... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Встреча президента Украины и... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Встреча президента Украины и... Источник: пресс-служба ОП Развернуть

Как писал OBOZ.UA, ранее Петтері Орпо выступил за прекращение выдачи россиянам туристических виз для поездок в Европу. Соответствующую инициативу он планирует представить на следующем заседании Европейского совета.