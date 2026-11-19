"Пока руководителя САП не назначат генпрокурором, порядка не будет": Коломойский сделал резкое заявление в суде

Во время общения в зале суда известный бизнесмен Игорь Коломойский высказался о кадровых решениях в органах прокуратуры. По его мнению, навести порядок в правоохранительной системе удастся только тогда, когда Офис генерального прокурора возглавит руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом сообщила страница SBC News в Facebook. Там опубликовали видео с заявлением бизнесмена.

Коломойский также высказался о принятом в первом чтении законопроекте о конкурсном отборе на должность генпрокурора. Он предположил, что ко второму чтению документ могут существенно переписать с помощью многочисленных поправок.

Что известно о ситуации с генпрокурором и судебных делах Коломойского

Заявление бизнесмена прозвучало на фоне кадровых изменений в Офисе генерального прокурора. 15 сентября Верховная Рада поддержала отставку Руслана Кравченко: соответствующее решение приняли 317 народных депутатов. Впоследствии президент Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении.

Исполнение обязанностей генпрокурора глава государства возложил на Антона Ковальского. До этого он возглавлял Хмельницкую областную прокуратуру.

Сам Коломойский фигурирует в ряде судебных и уголовных производств. В частности, осенью этого года украинские правоохранители сообщили ему о новом подозрении – в мошенническом завладении более чем 100 млн грн одного из крупнейших банков Украины. По данным следствия, речь идет о средствах ПриватБанка, совладельцем которого бизнесмен был ранее.

Для присвоения денег использовали схему перекредитования: средства банка проходили через подконтрольные предприятия, а затем – через ряд юридических и физических лиц. Подозрение объявили по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Еще одно дело, связанное с бывшими совладельцами ПриватБанка, недавно завершилось в Великобритании. 3 ноября Верховный суд страны отклонил ходатайство Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова о разрешении оспорить решение о выплате банку более $3 млрд.

Эта сумма включает возмещение убытков, проценты и судебные расходы, которые английский суд обязал выплатить бывших владельцев финансового учреждения. Таким образом, процедура обжалования завершилась, и ПриватБанк теперь может добиваться принудительного взыскания средств.