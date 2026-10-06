"Показатель неуважения": эксперт объяснил, почему Россия атаковала Киев во время визита Мерца

Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев не остановил российских оккупантов от продолжения террора украинской столицы. Более того, обстрелы в день визита политика стали откровенной демонстрацией того, что Москва не считает Европу полноценным участником переговоров.

Ситуация во время визита немецкого канцлера показала изменение логики, которой раньше придерживалась Россия. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил кандидат наук по государственному управлению, глава Центра развития государственной стратегии и публичной политики Илья Котов.

Игнорирование дипломатических предупреждений

По словам эксперта, ранее перед визитами высокопоставленных западных лидеров Москву предупреждали по дипломатическим каналам, и РФ временно приостанавливала атаки, чтобы избежать военных провокаций.

По его словам, подвергая опасности руководителя немецкого государства, Кремль показывает миру готовность к любому развитию событий, не считаясь с рисками прямого столкновения. Кроме того, таким образом россияне продолжают оказывать психологическое давление на украинское общество.

"Действительно, обстрелы не прекращались. Это очередной показатель абсолютного неуважения со стороны Москвы в целом к Европейскому Союзу, его лидерам и Германии в частности. Но здесь есть еще один важный момент. Конечная цель россиян во всех этих обстрелах, которые происходят в последнее время, в ударах по инфраструктуре – это когнитивная операция, ментальное давление на украинское общество", – подчеркнул Котов.

Роль Европы в переговорах

Эксперт подчеркивает, что подобными действиями Россия пытается продемонстрировать свое отношение к роли Европейского Союза в будущих возможных переговорах.

"Они показывают: мы не рассматриваем Европу в качестве переговорного партнера. Мы не видим места для Европы за столом переговоров. Мы видим место Европы, прошу прощения, на столе переговоров, где мы совместно с Соединенными Штатами и Китаем будем делить ту самую Европу", – отметил Котов.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября в Киев с официальным визитом прибыл федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Приезд немецкого высокопоставленного чиновника не анонсировался заранее. В ходе визита в украинскую столицу глава немецкого правительства анонсировал дополнительную военную и финансовую помощь.