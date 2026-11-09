"Посмотрите, что я сделал": Трамп высказался об отношениях с Путиным и Зеленским и назвал "причину", почему война в Украине закончится

Президент США Дональд Трамп заявил о "хороших отношениях" с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. При этом он не ответил на вопрос, кому из них доверяет больше – и не согласился с тем, что преградой на пути к миру является российский диктатор.

В представлении Трампа никто никогда не был жестче с Россией, чем он, – и именно президент США, мол, станет "причиной", по которой Кремль завершит агрессию против Украины. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу 60 Minutes, расшифровку которого опубликовали в CBS News.

Трамп назвал себя единственной "причиной" завершения российско-украинской войны

Разговор об Украине интервьюер начал с напоминания: Трамп пришел к власти, обещая установить мир в Украине за считаные часы или дни. Спустя почти два года война все еще продолжается. Что же в таком случае является главным препятствием на пути к миру, поинтересовался собеседник Трампа.

Он причиной продолжения войны назвал "ненависть" между главами воюющих государств.

"Это была ненависть между Зеленским и Путиным. Если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась. Нулевой шанс. Но она началась. Так что я унаследовал эту войну. Я считаю, что мы очень близки к заключению соглашения", – сказал президент США.

На вопрос, кому доверяет больше, Зеленскому или Путину, Трамп отказался отвечать – и тут же сделал очень самоуверенное заявление.

"Я бы предпочел не говорить (кому доверяет больше. – Ред.), но я нахожу общий язык с обоими. Я верю, что эта война закончится, и она закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, – это я. Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть", – сказал он.

Трамп также попытался обелить агрессора: мол, Россия действительно напала, но "когда они (Зеленский и Путин. ––Ред.) впервые встретились, к России проявили большое неуважение".

Президент США также снова повторил бред о том, что во время его первого срока "войны никогда не было" (когда Трамп пришел к власти в 2016-м, война на Донбассе шла уже два года) – и "она никогда не должна была начаться, хотя это и было самым заветным желанием президента Путина".

Трамп также отверг утверждение интервьюера, что Путин водит его за нос – и заявил, что был жестким с Россией, как никто прежде.

"Никто не был жестче по отношению к России, чем я. Посмотрите на нашу торговлю. Посмотрите, что я сделал с ними в торговле, с санкциями и всем остальным... Я не отменял санкции в отношении дизельного топлива. Я сделал так, что Россия могла поставлять не нам, а всему миру тысячи и тысячи баррелей нефти, дизельного топлива, которые были нужны", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после окончания войны.

По его словам, после заключения мирного соглашения с РФ территория нашего государства "будет иметь несколько иные очертания".