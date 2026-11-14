"Дальнейшие переговоры – фарс": в Сенате США отреагировали на требования России о возвращении НАТО к границам 1997 года

В Сенате США назвали абсурдным требование России вывести войска НАТО с собственных границ. Таким образом российский диктатор Владимир Путин в очередной раз демонстрирует, что не намерен завершать войну.

Об этом заявил председатель комитета Сената США по разведке Том Коттон в публикации в соцсети Х. Он подчеркнул, что Путин согласится на мир только тогда, когда будет видеть, что не может победить.

Что известно

"Вывод войск стран НАТО с собственных границ – это абсурдное требование России. Путин в очередной раз доказал, что он несерьезно настроен на мирный переговорный процесс", – написал Коттон.

Он подчеркнул, что дальнейшие переговоры на данный момент считает фарсом. Сенатор отметил, что диктатор Путин согласится остановить войну, только когда будет знать, что не может победить.

Поэтому, по словам Коттона, нужно помочь Украине доказать это.

Что предшествовало

Напомним, россияне на трехсторонних переговорах в Абу-Даби снова требовали "возвращения НАТО к границам 1997 года" – под видом обсуждения "новой архитектуры безопасности".

Агрессор сосредоточен на попытке возродить свои ультиматумы 2021 года, предъявленные США и НАТО, о сокращении присутствия Североатлантического альянса в Европе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 ноября заявил, что "абсолютно разумно" сначала договориться о будущем европейской архитектуры безопасности, а лишь затем переходить к урегулированию войны в Украине.

То же самое, по сообщениям СМИ, сказал неназванный представитель российской делегации: по его словам, завершение войны в Украине на этих "мирных переговорах" является "лишь одним пунктом" в более широкой дискуссии об архитектуре безопасности и "подчинено" главной цели переосмысления "всеобъемлющей" и "неделимой" архитектуры безопасности Европы.

"Российские заявления о европейской архитектуре безопасности касаются требований России от декабря 2021 года к НАТО прекратить развертывание нового оружия и военного персонала в государствах, которые присоединились к альянсу после 1997 года, что по сути дает России право вето на политику НАТО и ограничивает суверенный выбор государств относительно вступления в блок. Кремль недавно возобновил свои первоначальные требования к НАТО от 2021 года, что противоречит заявлениям бывшего старшего советника президента США Джареда Кушнера, сделанным в последние дни, о том, что каждая страна должна сохранить свой суверенитет и власть над собственной безопасностью и альянсами после мирных переговоров о прекращении войны в Украине, и что НАТО останется центральным элементом европейской коллективной обороны", – подчеркнули в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что во время переговоров о завершении войны американская сторона впервые подняла вопрос о возможном выходе Украины из Донбасса в случае ее вступления в НАТО. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается отдавать свои территории России, однако готова обсуждать комплексный пакет гарантий безопасности.