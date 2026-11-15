Подальше от РФ? Пашинян заявил, что через 20 лет видит Армению в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает свою страну неотъемлемой частью Европы. Через 20 лет государство уже будет в составе Евросоюза.

Об этом Пашинян сказал во время встречи с экспертами Дублинского института международных и европейских дел, пишет Yerevan Today. Он добавил, что Ереван хочет сохранить существующие партнерские отношения и развивать новые.

Что сказал Пашинян

Глава армянского правительства подчеркнул, что Армения делает ставку на реализацию сбалансированной внешней политики.

"Армения там, где она была и есть. Армения будет там, на своем месте. Мы не хотим отходить ни от одного партнера и быть ближе к другим партнерам. Мы просто внедряем, реализуем нашу сбалансированную и балансирующую внешнюю политику", – подчеркнул Пашинян.

Он упомянул предложенный Арменией проект "Перекресток мира", который предусматривает строительство, модернизацию и восстановление автомобильных дорог, железных дорог, газопроводов, кабелей связи и линий электропередачи между Арменией, Грузией, Ираном, Азербайджаном и Турцией.

По словам Пашиняна, реализация проекта сделает Армению и весь Южный Кавказ "перекрестком мирных и транспортных коммуникаций".

В конце дискуссии политика спросили, как он представляет себе Армению через 20 лет.

"Я вижу Армению частью Европейского Союза", – ответил Пашинян.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале ноября стало известно, что Армения планирует подать заявку на вступление в ЕС. Это произойдет в 2027 или 2028 году. Как заявил Пашинян, правительство уже начало процесс, который должен привести страну к окончательному решению о европейской интеграции.