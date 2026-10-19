"Начнется другой разговор": Кулеба раскрыл истинные намерения Китая в отношении России

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что лидеру Китая Си Цзиньпину не нужна сильная Россия. По его мнению, победа Москвы в войне против Украины усилила бы её амбиции и уверенность в собственной мощи.

Кулеба также предположил, что Китай в будущем может выдвинуть территориальные претензии к Российской Федерации. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Есть ли у Китая план в отношении Украины

Отвечая на вопрос о наличии конкретного китайского плана в отношении Украины, Кулеба заявил, что пока такого плана нет, а позиция Пекина зависит от развития событий.

"Конкретного плана нет. Всё происходит по ходу пьесы. Но Си не нужна сильная Россия", — сказал бывший министр.

По его словам, если бы Россия победила и покорила Украину, она стала бы сильнее и могла бы обрести новые амбиции и ощущение собственной мощи. Это, по мнению Кулебы, изменило бы характер её отношений с Китаем.

"Если Россия победит и покорит Украину, она станет сильнее. У неё появятся новые амбиции, новое ощущение собственной мощи: мол, мы смогли, мы можем идти дальше. А это уже совсем другой разговор с Пекином", — пояснил он.

Китай может выдвинуть территориальные претензии к России

Кулеба также заявил, что считает возможным возникновение территориальных претензий Китая к Российской Федерации еще при жизни нынешнего поколения.

Он напомнил, что Россия и Китай исторически неоднократно воевали между собой. По словам бывшего министра, представители Коммунистической партии Китая могут на разных уровнях поднимать вопрос о территориях, которые Китай считает исторически своими.

"И я убежден, что еще при нашей с вами жизни мы увидим, как Китай начнет выдвигать территориальные претензии к Российской Федерации", — отметил Кулеба.

Он предположил, что поначалу такие заявления могут звучать осторожно, однако впоследствии вопрос о территориях может стать предметом политических переговоров.

Почему сильная Россия невыгодна Пекину

По мнению Кулебы, потенциальные территориальные споры могут изменить характер отношений между двумя государствами. Он предположил, что Китай может поднять вопрос о территориях площадью около миллиона квадратных километров, которые, по его словам, в свое время отошли России, но которые Пекин может считать исторически своими.

"Мол, это несправедливо, нужно что-то с этим делать. И тогда начнутся другие разговоры. Придется договариваться, искать решение", — сказал Кулеба.

Он также привел возможный аргумент, который Китай мог бы использовать в будущих переговорах с Россией: несмотря на заявленную дружбу между странами, территориальные вопросы могут оставаться предметом споров.

По мнению бывшего министра, именно перспектива усиления России и её возможных новых амбиций объясняет, почему Си Цзиньпину не нужна победа Москвы в войне против Украины.

Как писал OBOZ.UA, бывший посол США в России Майкл Макфол считает Си Цзиньпина единственным мировым лидером, способным оказывать реальное влияние на Владимира Путина. По словам дипломата, Россия в значительной степени зависит от Китая, однако он не видел признаков того, что китайский лидер намерен использовать это влияние для давления на главу Кремля.