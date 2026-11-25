"По морде надавали – остановитесь": Лукашенко заговорил о необходимости прекращения войны в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину и Россию прекратить войну. Чиновник считает, что обе стороны допустили ошибки, и также выразил убеждение, что Москва не потерпит стратегического поражения в войне. Ведь российский диктатор Владимир Путин якобы не намерен захватывать всю территорию Украины.

Об этом Лукашенко заявил в интервью французской журналистке Анн Ниви. Фрагменты беседы опубликовало белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА в Telegram.

Во время беседы Лукашенко предложил собственное видение завершения российско-украинской войны, использовав довольно грубое сравнение. Украинцам и россиянам якобы нужно просто остановиться и прекратить противостояние.

"Грубо говоря, по морде надавали друг другу. Кто-то допустил ошибку. Хватало ошибок с одной и другой стороны. Я не буду вам это анализировать. Придет время проанализировать. Ну остановитесь", – сказал белорусский лидер.

Он также заявил, что такой подход якобы соответствует характеру украинцев, белорусов и россиян, которые привыкли прекращать конфликты после взаимного противостояния.

"У нас же всегда так было: по морде надавали – остановились. Протрезвели, поняли, куда дальше и как двигаться. И будем двигаться. Слишком упрощенно, но это соответствует нашему украинско-белорусско-российскому характеру", – добавил он.

Отдельно Лукашенко прокомментировал ход боевых действий и перспективы России в войне против Украины. Он не согласился с утверждениями об отсутствии существенных изменений на фронте и заявил, что российские войска якобы постепенно продвигаются вперед.

"Президент Путин, он все-таки побеждает на фронте. Как бы там ни было – он", – утверждал Лукашенко.

Несмотря на медленное продвижение российской армии и гибель людей, Москва не терпит поражения.

"Постепенно Россия продвигается вперед. Медленно. Люди гибнут. Но это война. Нет там никакого поражения России, и стратегического не будет", – заявил белорусский лидер.

Также он отрицал, что целью Кремля является капитуляция Украины или захват всей ее территории. Разговоры о таких намерениях Путина Лукашенко назвал западными домыслами.

"Это вы придумали (на Западе. – Ред.), – обратился он к французской журналистке. – Я от Путина ни разу не слышал, чтобы он сказал, что вот Украина капитулирует. Позиция Путина не заключается даже в том, чтобы захватить всю Украину", – заявил Лукашенко.

По мнению главы Беларуси, российское руководство якобы осознает сложность управления украинской территорией в случае ее оккупации. Он предположил, что Запад и дальше пытался бы использовать Украину для создания проблем России.

"Захватили Украину, и что? А как управлять потом этой землей? Вы же – натовцы – будете постоянно использовать Украину, чтобы там был хаос, чтобы Россия никак не управляла Украиной", – сказал Лукашенко.

Во время интервью Анн Ниви также спросила белорусского лидера, почему в стране нет оппозиции. В ответ Лукашенко заявил, что она существует, а доказательством этого назвал участие пяти кандидатов в президентских выборах.

Комментируя деятельность белорусской оппозиции за рубежом, он назвал ее представителей "беглецами" и заявил, что они самостоятельно покинули страну, опасаясь ответственности за свои действия во время протестов 2020 года.

"Так какая это оппозиция? Если вы имеете в виду наших беглецов, так мы их не выгоняли из страны. Они сами виноваты… Как у вас, во Франции. Эммануэль (Макрон. – Ред.) прав: кто громит, тот ответит по закону. Так и я говорю: ребята, кто там громил (а у нас это было), вы ответите по закону", – заявил он.

Лукашенко также упомянул созданную в Беларуси комиссию во главе с генеральным прокурором, которая рассматривает обращения граждан, желающих вернуться в страну после отъезда за границу. Часть бывших оппонентов уже воспользовалась такой возможностью.

В то же время он признал, что некоторые белорусы опасаются возвращаться, поскольку были причастны к организации протестов.

В конце разговора Лукашенко снова вернулся к событиям 2020 года, заявив, что действовал в рамках своих президентских полномочий и не мог допустить, чтобы ситуация в стране вышла из-под контроля.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил украинскому гаранту Владимиру Зеленскому вместе посетить Москву для встречи с диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить завершение войны и "будущее региона". Украинский президент отреагировал на заявление белорусского лидера и предложил ему вместо этого привезти Путина в Киев.