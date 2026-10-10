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Геннадий Зубко

бывший вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ

Новости политики / Мнения
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Платежи общин заблокированы правительством: неадекватное решение в критический момент

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Источник: НБУ

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Платежи общин заблокированы правительством. Неадекватное решение именно в такой критический момент.

Это означает, что общины, имея собственные средства (за счёт уплаченных в местные бюджеты налогов), не могут выполнять свои полномочия (ни собственные, ни делегированные), не могут предоставлять необходимые услуги населению.

Под угрозой:

  • подготовка к отопительному сезону (за месяц! до его начала);
  • подготовка и защита критически важной инфраструктуры, систем жизнеобеспечения, инженерных сетей;
  • ликвидация последствий обстрелов жилых домов, социальной инфраструктуры (в частности школ, больниц);
  • медицинские закупки (в том числе для реанимаций);
  • заработная плата коммунальщикам;
  • расчеты с поставщиками энергоресурсов, топлива, подрядчиками, ремонтными бригадами;
  • расчеты с международными организациями, донорами;
  • многие другие жизненно важные для общин и людей вещи.

Кроме того, это решение приводит к решению многих вопросов в ручном режиме: кому и какие расходы финансировать, будет зависеть от конкретного чиновника в казначействе — прямой путь к коррупции.

Конечно, мы все понимаем, что в стране война, все живут в этих условиях, нужно экономить, расставлять приоритеты в расходах. Я уверен, что местное самоуправление готово поддержать государство — как всегда. Но ведь нужен понятный диалог и коммуникация со стороны центральной власти.

Конечно, сейчас местное самоуправление в шоке и бьет тревогу.

Это уже откат децентрализации или пока нет?

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Источник:
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