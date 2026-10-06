Блог | План, который может сломать Украину: зачем подбрасывают обществу "мирную капитуляцию"

Так называемый "план мирной капитуляции" Алексея Гончаренко – это не что иное, как информационно-психологическая операция, основным адресатом которой является травмированное войной украинское общество, а точнее – та его значительная часть, которая так и не нашла себя и свою посильную роль в инфраструктуре устойчивости Украины в длительной, изнурительной, тотальной войне за независимость от имперской, колониальной, шовинистической военной агрессии путинской россии.

Те, кто сидит и ждет, что все закончится как-то само собой без разумных на то причин, без их участия, в идеале с минимальным дискомфортом и потерями для них лично. И чем дольше они живут в этой логике отстраненности, тем глубже в их сознании укореняются абсентеистские взгляды и убеждения, что приводит к их отчуждению от украинского государства, а в итоге – к ненависти к нему (тихой, непубличной, анонимной). Это именно то, что можно наглядно наблюдать вокруг в связи со все более массовым терпимым отношением украинского общества к мобилизационным мерам и противодействию им.

"План мирной капитуляции" Гончаренко – это элемент когнитивной войны, которую россия ведет против Украины параллельно с военными действиями и которая направлена на ослабление стойкости и воли к борьбе украинского общества. В идеале, а для этого необходимо заставить максимально большую часть украинского общества усомниться в собственных силах, идеалах, целях, что в итоге должно подтолкнуть к "рациональному и прагматичному" выводу о том, мир любой ценой лучше, чем война любой ценой.

Я далек от мысли, что эта постоянно растущая часть отчужденного украинского общества, блуждающая в мраке неопределенности и собственных страхов, с которыми она не может справиться, состоит из предателей, коллаборационистов и российских "консервов". Основная масса этих людей – это те, кого обычно называют так называемыми "обычными людьми", которые в совокупности не формируют какое-то осознанное сообщество, обладающее собственной идентичностью или ценностями. Это, собственно, огромная масса разрозненных людей, которых не объединяет ничего общего, кроме ситуативного ощущения единства перед общей "угрозой". И цель таких спецопераций – переключить внимание общества с внешней угрозы на внутреннюю угрозу со стороны коррумпированного государства и клептократической власти, которая не заинтересована в завершении войны. Главное, чтобы украинский Левиафан казался им страшнее, чем российский Левиафан, которого они также боятся, но ошибочно полагают, что с ним можно договориться и все будет как прежде. Нет, не будет, и нет, это последний из возможных способов добиться этого.

Среди огромной массы отчужденного украинского общества, несомненно, есть те, у кого нет инстинкта самосохранения или совести, которые могли бы направлять его настроения. Это и российские "консервы", выполняющие цели и задачи врага, "полезные идиоты", блаженствующие в своей неспособности осознавать пагубные последствия своих иллюзий, и корыстные лицемеры, преследующие собственные частные или корпоративные цели, хорошо осознавая последствия своих действий. Алексей Гончаренко – один из таких, а его так называемый "план" как раз направлен на достижение одной из этих целей, а возможно, и всех сразу.

То, что в результате досадного недоразумения и сознательного манипулятивного намерения было названо самим Гончаренко "мирным планом", не имеет ничего общего ни с миром, ни с планом. Разве что с "русским миром" и "планом путина" по достижению политических целей, которые россии не удается достичь военным путем. Этот "план" дает людям ложную надежду и ожидания того, что заведомо не имеет шансов на реализацию в том виде, в каком он преподносится, что в то же время открывает окно возможностей для достижения противоположных целей – неспособность украинского общества и, как следствие, украинского государства достичь справедливого мира благодаря нивелированию военного потенциала россии, позволяющего ей достигать политических целей военным путем.

Инициаторы подобных "планов" преследуют цель создать для отчужденной части общества фиктивную платформу, иллюзию общих ценностей и сообщества, которого не существует. Именно они пытаются убедить их в том, что существует некая реальная "партия уклонистов", обладающая субъектностью, способная бороться за что-то. Тогда как настоящая цель – ни в коем случае не продолжать настоящую борьбу и направить борьбу на пустое. Это иллюзия магического мышления о том, что то, к чему ты стремишься, может и должно произойти просто потому, что ты этого хочешь.