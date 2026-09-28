Южная Корея требует от Украины извинений за разглашение информации о пленных из КНДР, но есть нюанс: что не так со скандалом

Скандал между Сеулом и Киевом, связанный с упоминанием президентом Украины Владимиром Зеленским факта передачи Южной Корее двух пленных корейцев из КНДР, набирает обороты. В администрации президента Южной Кореи потребовали от украинских властей официальных извинений и объяснений по поводу нарушения договоренностей о конфиденциальности.

Об этом пишет Reuters. В ОПУ отрицают, что такие договоренности существовали, а южнокорейское издание Yonhap утверждает, что Киев сам просил о неразглашении.

Сеул требует извинений от Киева

По данным Reuters, администрация президента Южной Кореи в понедельник потребовала от Украины официальных объяснений и извинений, заявив, что Киев в одностороннем порядке раскрыл информацию о передаче северокорейских военнопленных Южной Корее – несмотря на предварительную договоренность о сохранении конфиденциальности этого вопроса.

"В администрации президента заявили, что дальнейшее отрицание Украиной существования какого-либо соглашения о конфиденциальности было ложным и подорвало доверие между двумя правительствами", – говорится в публикации.

Украина сама просила о неразглашении?

Южнокорейское издание Yonhap упомянуло, что в воскресенье, 27 сентября, администрация президента Южной Кореи выразила "глубокое сожаление" по поводу того, что Украина отрицает наличие соглашения с Сеулом о неразглашении информации о передаче двух северокорейских военнопленных в Южную Корею.

"Аппарат президента выражает глубокое сожаление в связи с односторонним раскрытием Украиной информации (о передаче) и последующим ложным заявлением об отсутствии соглашения о неразглашении", – заявил старший секретарь президента по связям с общественностью Сон Ги-хон.

По словам другого представителя администрации президента страны, Южная Корея "рассматривает возможность принятия дополнительных мер по этому вопросу, если это будет необходимо".

При этом, по данным Yonhap, в Администрации президента Южной Кореи заявили, что именно украинские власти требовали конфиденциальности в отношении передачи, поскольку, якобы, опасались внутренней критики из-за того, что этих пленных просто отдали, а не обменяли на пленных украинских военнослужащих.

"Южная Корея согласилась сохранить конфиденциальность передачи, учитывая безопасность военнопленных и их семей, а также другие дипломатические и вопросы безопасности", – пояснил Сон Ги-хон, утверждая, что Зеленский раскрыл информацию о передаче без предварительных объяснений или консультаций, несмотря на взаимную договоренность. Чиновник администрации президента Южной Кореи также выразил "глубокое сожаление" по поводу действий некоторых местных граждан, которые, по словам секретаря президента, политизировали "деликатный вопрос безопасности" в пользу Украины".

Пресс-секретарь Администрации президента Южной Кореи заявил, что политизация этого вопроса наносит ущерб национальным интересам, и призвал "прекратить распространение необоснованной лжи".

Что предшествовало

О том, что Президент Южной Кореи обвинил Украину в разглашении секретной информации: о чем идет речь стало известно 25 сентября.

Так резко он отреагировал на то, что 23 сентября 2026 года во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что Украина недавно передала Южной Корее двух военнослужащих КНДР. По словам главы государства, эти солдаты попали в украинский плен в Курской области РФ еще в январе 2025 года и выразили желание уехать в Сеул.

В Офисе президента Украины эти обвинения отвергли. Там заявили, что Украина не брала на себя никаких обязательств скрывать сам факт передачи пленных, а соглашения о полной секретности не существовало. Также в ОПУ утверждали, что заранее предупредили южнокорейских дипломатов о том, что Владимир Зеленский затронет эту тему в своей речи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Южная Корея отреагировала на призыв Зеленского о предоставлении Украине средств ПВО.

Представитель правительства страны заявил, что поставки оборонных материалов любому государству осуществляются в соответствии с внутренним законодательством.

Вместе с тем Сеул продолжит поддерживать Украину в сферах энергетики, инфраструктуры, медицины и образования, а также помогать в восстановлении страны.