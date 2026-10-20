Южная Корея отзовет часть персонала своего посольства из Украины на фоне скандала: что известно

Южная Корея выведет часть дипломатического персонала из Украины. Такое решение она приняла на фоне спора, возникшего вокруг передачи Украиной двух северокорейских военнопленных в Сеул.

Также еще одной причиной являются постоянные угрозы авиаударов по всей стране и невозможность гарантировать безопасность сотрудникам. Об этом сообщило издание Yonhap News.

Что известно

Об этом решении объявило министерство иностранных дел Южной Кореи во вторник, 20 октября. Это решение объяснили тем, что Украина еще не предприняла "позитивных шагов" для урегулирования дипломатического спора, возникшего из-за раскрытия Киевом информации о перемещении северокорейских военнопленных в Сеул.

Также еще одной причиной являются постоянные угрозы авиаударов, из-за чего невозможно гарантировать безопасность дипломатического персонала.

Отмечается, что, несмотря на частичный вывод дипломатов, Южная Корея будет поддерживать необходимые дипломатические связи с Украиной.

Что предшествовало

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обвинил Украину в разглашении информации о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР. По его словам, Киев обнародовал эти данные вопреки предварительной договоренности о конфиденциальности.

В Сеуле объясняли необходимость неразглашения рисками для самих военных и их родственников, а также дипломатическими и соображениями безопасности. В то же время южнокорейская сторона настаивает на существовании договоренности о конфиденциальности, тогда как Киев это отрицает.

При этом в Украине пояснили, что был обнародован лишь сам факт передачи военнопленных, без подробностей проведения операции. В Офисе президента подчеркнули, что скрывать сам факт передачи полностью было бы странно, тогда как Сеул ранее не подтверждал прибытие пленных из-за возможных рисков для них и их родственников в КНДР.

Украина и Южная Корея продолжали вести закрытую дипломатическую работу по урегулированию спора. В МИД Украины поясняли, что конфликт возник из-за разной трактовки договоренностей о конфиденциальности.

В то же время в ведомстве подчеркивали, что Украина передала военнопленных Южной Корее в соответствии с украинским законодательством и международным гуманитарным правом. По словам представителя МИД Георгия Тихого, Киев и Сеул продолжали дипломатические контакты для урегулирования ситуации, однако детали переговоров не разглашались.

После этого Южная Корея отозвала своего посла из Украины из-за дипломатического скандала. Решение Сеула стало очередным обострением в отношениях между двумя странами.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российское министерство обороны заключило контракты почти с 46 тысячами иностранцев из 151 страны мира для участия в войне против Украины. При этом почти половина иностранных военнопленных знала, что едет убивать украинцев.