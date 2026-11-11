После Абу-Даби спецпосланники Трампа встретятся с Путиным и Зеленским: что известно

После трехсторонней встречи делегаций в Абу-Даби спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, а после этого – с президентом Украины Владимиром Зеленским. Завтра, 12 ноября, американская делегация сначала отправится в Москву, а затем проведет встречу с Зеленским в Дублине.

О запланированной встрече с Путиным сообщил его помощник Юрий Ушаков, которого цитируют российские СМИ. По его словам, переговоры со спецпредставителями США состоятся в первой половине дня 12 ноября.

Что известно о встрече Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков уточнил, что переговоры американских представителей с Путиным запланированы на первую половину четверга, 12 ноября. При этом подробностей повестки дня он не привел.

На вопрос журналистов о формате встречи Ушаков ответил, что с протокольной точки зрения она пройдет "как обычно".

Зеленский встретится с Уиткоффом и Кушнером в Дублине

После визита в Россию спецпосланники Трампа отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры запланированы на 12 ноября в Дублине.

Об этом глава государства сообщил в своем официальном Telegram-канале. По его словам, после разговора американских представителей с российской стороной Киев планирует повторно согласовать позиции с США и определить возможные дальнейшие шаги.

"Далее американские представители едут в Россию, и после этого разговора мы еще раз согласуем позиции и определим, какие следующие шаги возможны. Встречаемся с ними завтра в Дублине. Украинский приоритет – как можно скорее закончить войну достойным миром", – написал президент.

Таким образом, американская делегация проведет встречи с обеими сторонами в течение одного дня. При этом последовательность этих переговоров означает, что Зеленский будет говорить с представителями Вашингтона уже после их разговора с Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 ноября завершился второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби, ОАЭ. В повестке дня были возможное прекращение огня, вопросы энергетики и безопасность в Черном море. Стороны договорились об обмене пленными.