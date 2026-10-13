"После 24.02.2022 мы живем совсем в другом мире": европейский производитель ракет сказал, что нужно для сдерживания России

Генеральный директор европейского лидера в разработке ракет и ракетного оружия MBDA Эрик Беранже заявил, что страны Европы обладают промышленными возможностями и обычным вооружением, способным дополнять ядерное сдерживание агрессора. В то же время убедительность такой обороны зависит от готовности правительств наращивать производство и применять имеющиеся средства в случае угрозы.

Об этом Беранже сказал во время панельной дискуссии на тему европейских возможностей ядерного и конвенционного сдерживания на Варшавском форуме по безопасности. Его цитирует "Укринформ".

"Обычных высокоточных дальнобойных средств недостаточно, чтобы сдержать ядерную угрозу. Но они являются частью сдерживания, поскольку дополняют ядерный потенциал. Они дают странам, которым угрожают, возможность управлять эскалацией, реагировать ниже ядерного порога и не позволять противнику манипулировать этим порогом", – объяснил генеральный директор MBDA.

Приводя примеры таких средств, он упомянул систему Thundart с дальностью до 150 км, крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow, а также морские крылатые ракеты, на основе которых MBDA разрабатывает наземный вариант с дальностью более 1000 км.

"Эти средства дополняют друг друга. Они позволяют реагировать ниже ядерного порога, сочетать массовые и высокотехнологичные системы и выбирать различные варианты ответа в зависимости от развития эскалации. Их мобильность повышает устойчивость наших сил и создает неопределенность для противника", – отметил Беранже.

В то же время, по его словам, сдерживание не ограничивается одной лишь способностью нанести удар. Оно требует разведки, защиты военных баз и территорий, а также промышленности, способной пополнять запасы вооружения в ходе длительного противостояния.

"Мы живем в совершенно ином мире, чем 24 февраля 2022 года. Изменилась европейская промышленность и все, что ее окружает: инвесторы, частный капитал, финансирование, государственные заказы. Произошло ускорение, и нынешние объемы производства уже нельзя сравнить с тогдашними", – сказал гендиректор MBDA.

Он подчеркнул, что одних производственных мощностей для сдерживания агрессора недостаточно. По словам Беранже, результативность зависит от того, видит ли противник решимость Европы.

"Если мы захотим действовать и использовать все свои возможности, мы способны это сделать. В Европе есть все, что нам нужно. Вопрос в воле и решимости – проявить их, задействовать нашу промышленность и наращивать наши возможности", – заявил он.

Беранже добавил, что на данный момент страны Европы по-разному подходят к укреплению обороны. Открытым остается и вопрос "европейской преференции" – то есть укреплять ли НАТО, развивая европейский оборонный потенциал, или просто увеличивать закупки за пределами Европы.

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