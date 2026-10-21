Блог | Подмигивает Киеву, угождает Путину: Лукашенко снова взялся за старую игру

Лукашенко внезапно защитил Украину от посягательств Трампа, заявив, что только народ Украины должен решать, кому в Украине быть президентом.

Лукашенко отпустил шуточку о принадлежности Брянской области…

И т.д.

Не стоит обольщаться.

Открываем цифры продажи белорусских нефтепродуктов в Россию – сплошные рекорды, начиная с июля.

Открываем карту пролета дронов на запад Украины: они крадутся вдоль границы с Беларусью.

Лукашенко – опытнейшее политическое животное. Он мастер вербального (хотя просится другое слово) ублажения впечатлительной публики.

Главное для Лукашенко – чтобы Украина не разозлилась. И маятник нейтрального отношения к белорусам не качнулся в сторону испепеления Мозырского НПЗ. И остального по мелочи.

Сейчас Лукашенко и его ближний круг зарабатывают огромные деньги. Будут петлять любой ценой.

Ждем традиционных заявлений, что корни Лукашенко где-то на Черниговщине, и как он безответно любит украинцев. Хотя и по-прежнему готов показать, откуда готовилось нападение, чтобы Путин не ревновал.