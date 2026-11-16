Перевозят оружие, боеприпасы и технику для армии РФ: Зеленский ввел санкции против семи судов теневого флота

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против семи судов российского теневого флота, которые регулярно перевозят оружие, боеприпасы и военную технику для российской армии. Ограничения также применили против шести граждан РФ, причастных к принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях.

Владимир Зеленский подписал соответствующие указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Санкции против судов российского теневого флота

В первый санкционный список вошли семь судов под российским флагом, которые регулярно перевозят большие объемы оружия, боеприпасов, военной и другой техники для российских оккупационных войск.

Большинство этих кораблей принадлежат компаниям ООО "М Лизинг" и ООО "МГ-флот". Обе компании уже находятся под санкциями Украины, Европейского Союза, США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Пять из семи судов уже попали под санкции США. Два из них также находятся под ограничениями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии и Японии.

По словам советника – уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, новые ограничения должны осложнить работу этих судов, в частности ограничить возможность заходить в порты и получать необходимые услуги.

Он также сообщил, что следующим шагом могут стать персональные санкции против капитанов судов, перевозящих грузы для российской армии.

Санкции за принудительную паспортизацию украинцев

Второй пакет санкций касается шести граждан России, которые содействуют оккупационной политике РФ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, Запорожской области, Крыму и Севастополе.

По данным Офиса президента, эти должностные лица причастны к реализации российской политики принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях.

Среди них – заместитель руководителя Федеральной службы судебных приставов России Валентина Казакова, которая уже находится под санкциями США, и начальник Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю Олег Агарков, против которого ограничения ввела Канада.

В Офисе президента подчеркивают, что принудительная паспортизация является одним из ключевых инструментов российского контроля над населением оккупированных территорий. Чтобы заставить людей получать российские паспорта, оккупанты ограничивают им доступ к медицинской помощи, пенсиям, работе и образованию, а также угрожают изъятием детей.

Кроме того, получение российского гражданства дает оккупационным властям возможность ставить жителей захваченных территорий на воинский учет.

Украина передаст партнерам информацию о новых ограничениях для их синхронизации в других международных юрисдикциях.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС готовит новые санкции против банков и компаний, поддерживающих "теневой флот" РФ. Об этом сообщила глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас. Она подчеркнула, что ЕС продолжит противодействовать российскому "теневому флоту" как на море, так и дипломатическими методами.