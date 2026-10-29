Перемирия в Олешках недостаточно: Макрон призвал добиться более широкого прекращения огня после удара РФ по Днепру

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре, выразив соболезнования украинцам. Он подчеркнул, что локального прекращения огня в Олешках недостаточно, и призвал усилить международные усилия для достижения справедливого и прочного мира.

Об этом Макрон написал в соцсети X. Он выразил солидарность с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским народом. Французский лидер также заявил, что Россия продолжает выступать против предложений о прекращении огня и атаковать мирных жителей.

Макрон призвал к более широкому прекращению огня

По словам Макрона, международные партнеры должны стремиться к более широкому прекращению огня, а не ограничиваться локальным перемирием в Олешках. Он назвал неприемлемой позицию России, которая, по его словам, отвергает соответствующие предложения, делает ставку на эскалацию и атакует гражданское население.

Президент Франции подчеркнул необходимость усилить совместные усилия для прекращения войны и достижения мира.

"Вместе мы должны удвоить наши усилия ради справедливого и прочного мира и заставить Россию сесть за стол переговоров", – заявил Макрон.

Пост Эммануэля Макрона в X. Источник: Скриншот

Что известно о последствиях российского удара по вокзалу в Днепре

В четвер, 29 октября, российские войска атаковали платформу железнодорожного вокзала в Днепре реактивным беспилотником. Во время удара там находились люди и поезд № 866 сообщением Днепр – Запорожье.

Поезд после удара. Источник: Днепропетровская ОВА.

В результате удара было известно о 14 раненых и 14 погибших. Четверо раненых оставались в тяжелом состоянии, в том числе 11-летний мальчик.

Медики сообщали о множественных осколочных ранениях у пострадавших. Некоторым из них срочно потребовались операции. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар ужасной атакой России по мирным жителям и призвал США, Европу и страны G7 усилить санкционное давление на Москву.

Как писал OBOZ.UA, 27 октября в оккупированных Олешках Херсонской области начался режим тишины, необходимый для проведения гуманитарной миссии. Украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом отправилась в направлении города, чтобы содействовать доставке помощи местным жителям.