Переговоры Трампа, Путина и Си завершились без совместного заявления, но с "декларацией о мире": упомянули ли Украину

В китайском Шэньчжэне завершился первый трехсторонний саммит президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Участники не выступили с совместным заявлением, как анонсировали ранее, однако позже согласовали декларацию "о мире", в которой не упоминается Украина.

О ходе встречи сообщило CNN. Текст принятого документа опубликовало китайское государственное информационное агентство "Синьхуа".

После завершения переговоров Трамп сразу отправился в аэропорт.

Путин покинул место встречи через несколько минут – он вышел к своему кортежу в сопровождении Си Цзиньпина.

Перед этим российский телеканал "Вести" со ссылкой на своего ведущего Евгения Попова анонсировал совместное заявление трех лидеров по итогам саммита. Соответствующий пост опубликовали в Telegram-канале вещателя, однако незадолго до завершения переговоров его удалили.

Не появилось и комментариев от других участников встречи. В частности, журналист Павел Зарубин попытался выяснить у главы МИД РФ Сергея Лаврова, были ли переговоры успешными.

"Президент проводил переговоры... Почему вы спрашиваете, были ли они успешными?" – ответил Лавров и прекратил разговор.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что по итогам саммита все же приняли заявление, которое должны были опубликовать в течение часа. Помощник Путина Юрий Ушаков также охарактеризовал атмосферу встречи как хорошую.

В итоге стороны согласовали декларацию "о мире". Несмотря на ее название, документ не содержит ни одного упоминания об Украине или российской агрессии против нее.

Совместная декларация Трампа... Источник: Сайт Кремля Развернуть

Как отмечается в тексте, во время саммита в Шэньчжэне лидеры обменялись мнениями о текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности.

Один из пунктов декларации касается реформирования Организации Объединенных Наций. Китай, США и Россия как постоянные члены Совета Безопасности ООН выразили готовность содействовать изменениям, которые должны помочь организации эффективнее реагировать на глобальные вызовы и выполнять ее основную миссию по поддержанию международного мира и безопасности.

Также три государства договорились увеличить производство и поставки нефтепродуктов на благо всех стран мира, подчеркнув важность стабильных потоков энергоносителей.

Отдельно в документе затрагивается вопрос полномочий Международного уголовного суда в Гааге и других подобных институтов. В декларации подчеркивается, что принцип согласия государств и уважение к иммунитету государственных должностных лиц имеют основополагающее значение. Стороны считают, что международные суды не должны злоупотреблять своей юрисдикцией.

Кроме того, лидеры трех государств заявили, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя начинать. Они также выразили готовность вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.