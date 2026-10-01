Пентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор Кунс

Пентагон заключил контракты на 99,8% из $400 млн помощи Украине, которые Конгресс США выделил на текущий финансовый год в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI). Речь идет о средствах, на которые Министерство обороны США должно закупить военное оборудование у американских оборонных компаний для последующей передачи Украине.

Об этом сенатору-демократу Крису Кунсу сообщили представители Пентагона, сообщает The Washington Sun. Кунс входит в состав подкомитета Сената по ассигнованиям на оборону и участвует в контроле за финансированием американского оборонного ведомства.

Пентагон распределил средства в последний момент

Крайний срок для распределения средств истекал 30 сентября, то есть на следующий день после сообщения Кунса. Сенатор раскритиковал Пентагон за то, что ведомство, по его словам, тянуло до последних часов финансового года и несвоевременно информировало Конгресс.

"Тот факт, что они наконец-то делают это фактически в последний возможный день, говорит сам за себя о характере этих отношений. Они не информируют нас своевременно. Они не соблюдают закон, а у нашего партнерства есть серьезные проблемы", – заявил Кунс.

Что предусматривает пакет помощи

25 сентября Reuters сообщало, что на тот момент Пентагон уже заключил контракты на $307 млн из предусмотренных $400 млн. При этом военная помощь не включала ракеты для систем Patriot.

Ранее, в июле 2026 года, сообщалось о следующем плане использования средств:

200 млн долларов – на вооружение, боеприпасы и взрывчатые вещества;

– на вооружение, боеприпасы и взрывчатые вещества; 99,9 млн долларов – на транспортные средства, запчасти и оборудование;

– на транспортные средства, запчасти и оборудование; 100 млн долларов – на логистические услуги, в частности транспортировку военной техники.

Что говорили в Конгрессе

Американские законодатели из обеих партий призвали Пентагон использовать средства, одобренные Конгрессом для Украины. В частности, 22 сентября конгрессмен-демократ Стени Гойер заявил, что украинская сторона сообщила ему об отсутствии полученной части этой помощи.

Гойер призвал американское военное руководство как можно скорее передать Украине уже выделенные ресурсы. Также он попросил администрацию президента США Дональда Трампа предоставить Киеву еще $400 млн помощи, которую Конгресс должен одобрить и выделить на следующий финансовый год.

Этот призыв поддержала сенатор-республиканка Мегги Гудлендер. Она призвала Сенат принять двухпартийный законопроект "О поддержке Украины", который Палата представителей одобрила в июне 2026 года.

Напомним, администрация США предупреждала Конгресс: доставка части оборудования по программе USAI украинским военным может длиться годами. Пентагон уже несколько раз задерживал поставки оружия Украине из-за опасений, что американские запасы стали критически низкими.

Как писал OBOZ.UA, за последний год союзники Украины выделили более $10 млрд на закупку американского оружия. Из этой суммы $3,5 млрд составил кредит ЕС, а закупки осуществлялись, в частности, в рамках инициативы PURL.