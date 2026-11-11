"Адский крик": Трамп и Нетаньяху устроили перепалку во время переговоров по Ирану – Ynet

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону на выходных. Основной темой стала ситуация вокруг Ирана, в частности разногласия между Вашингтоном и Иерусалимом по поводу возможного возобновления войны против Исламской Республики.

Об этом пишет израильское издание Ynet со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом разговора. Один из них назвал его "адской перепалкой с криками". Однако в офисе Нетаньяху отвергли такую характеристику, заявив, что никакого конфликта между лидерами не было.

Сообщения о ссоре там назвали "фейковыми новостями и полной чепухой". Высокопоставленный представитель Израиля также подтвердил, что телефонный разговор состоялся, но заверил, что он "совсем не был сложным".

Несмотря на опровержение информации о ссоре, публичные заявления Нетаньяху в Кнессете во вторник продемонстрировали, насколько различаются позиции Израиля и США относительно дальнейших действий в отношении Ирана. Администрация Трампа хочет дать дипломатии еще один шанс и попытаться договориться с Тегераном. Нетаньяху же считает, что окончательно устранить ядерную угрозу со стороны Ирана можно только путем свержения нынешнего режима.

Выступая на церемонии принесения присяги депутатами 26-го созыва Кнессета, израильский премьер заявил, что Тегеран работает над восстановлением ядерной угрозы. Он подчеркнул, что единственный способ навсегда покончить с этой опасностью – свергнуть режим аятолл.

"Иран работает над восстановлением ядерной угрозы. Единственный способ навсегда устранить эту экзистенциальную угрозу – свергнуть режим аятолл", – сказал Нетаньяху.

Он также предупредил, что в ближайшее время Израиль может столкнуться с международным давлением, в частности с требованиями смириться с ядерным Ираном и дальнейшим существованием режима аятолл.

"Вскоре мы столкнемся с международным давлением, чтобы согласиться на ядерный Иран и дальнейшее существование террористического режима, который стремится нас уничтожить. От нас также будут требовать отказаться от наших огромных достижений и значительных успехов в создании зон безопасности", – заявил израильский премьер.

Говоря об этих угрозах, он также упомянул внутриполитическую ситуацию в стране и вновь выступил за создание правительства национального единства.

"Перед лицом этих угроз мы должны сделать одну вещь в этом зале: отложить все остальные соображения и сформировать правительство национального единства. Только оно сможет справиться с вызовами такого масштаба", – подчеркнул глава израильского правительства.

Нетаньяху ежедневно призывает Трампа возобновить удары

В понедельник Трамп заявил, что в настоящее время не считает возобновление военной операции против Ирана необходимым. Об этом он сказал после встречи в Белом доме с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, во время которой обсуждались контакты Вашингтона с Тегераном при посредничестве Дохи.

"На данном этапе военные действия не кажутся особенно необходимыми", – отметил американский президент. В то же время он подчеркнул, что американские войска остаются "полностью готовыми к бою". Трамп также заявил о "позитивной динамике" в вопросе завершения конфликта и выразил уверенность, что удастся найти решение, которое гарантирует безопасность Израиля.

Как пишет Financial Times, арабские лидеры все больше обеспокоены тем, что Нетаньягу пытается склонить Трампа к возобновлению военной операции против Ирана.

Дипломат, знакомый с ходом обсуждений, рассказал изданию, что израильский премьер ежедневно звонит американскому президенту, призывая его возобновить удары. В то же время представители Белого дома и другие влиятельные лица пытаются отговорить Трампа от такого шага.

По словам дипломата, лидеры стран региона призывают американского президента не допускать эскалации и сосредоточиться на переговорах. Другой источник, знакомый с ситуацией в Израиле, также подтвердил, что Нетаньягу стремится к возобновлению военной операции. В то же время сейчас нет согласованной кампании, направленной на то, чтобы убедить Трампа принять такое решение.

Возможность возобновления военной операции против Ирана американский лидер прокомментировал и в интервью программе 60 Minutes телеканала CBS. Оно состоялось через пять дней после серьезного поражения республиканцев на промежуточных выборах.

Отвечая на вопрос, планирует ли он усиливать военные действия против Ирана после выборов, американский президент заявил: "Ну, я не собираюсь этого делать. Не думаю, что для этого есть какие-либо основания. Не думаю, что для этого есть какие-либо основания".

В то же время Трамп защитил свое первоначальное решение нанести удары по Ирану. Он подчеркнул, что поступил бы так же снова, поскольку Тегерану нельзя позволить получить ядерное оружие.

Однако государственный секретарь США Марко Рубио значительно сдержаннее оценивает перспективы договоренностей с Тегераном.

"Я бы не сказал, что мы на пороге прорыва", – отметил он.

По словам Рубио, переговоры пока не принесли результатов, поскольку требования Ирана "не просто неприемлемы, а в некоторых случаях возмутительны, бессмысленны и действительно нереалистичны".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выдвинул США ультиматум: либо Вашингтон принимает требования Тегерана, либо столкнется с военным ответом. Он заявил, что иранские военные готовы к боевым действиям, и пригрозил американской стороне "адом". В то же время Арагчи заверил, что предложение Ирана о двухдневном плане прекращения войны на всех фронтах остается в силе.