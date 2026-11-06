Блог | Ловушка Кремля в Приднестровье, или Почему Кишинев сыграл не по сценарию Москвы

Можно ли уже говорить о провале политической спецоперации путина и Красносельского? И что на самом деле стоит за неожиданным решением молдавских властей?

4 ноября 2026 года в Кремле состоялась церемония, которая на первый взгляд выглядела как обычное вручение государственной награды. путин лично наградил главу непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского российским орденом Почета. Однако политическое значение этого события выходит далеко за рамки протокольного мероприятия. Фактически Москва продемонстрировала очередной акт поддержки сепаратистского режима и послала сигнал Кишиневу, Брюсселю и Киеву.

путин представил Красносельского как "президента Приднестровской Молдавской Республики", хотя даже сама россия формально не признала независимость этого образования. Он отметил якобы успешное развитие региона вопреки внешнему давлению, сохранение русского языка и защиту "исторической правды".

Красносельский ответил речью о принадлежности Приднестровья к "русскому миру", исторической роли России и российских военных, которых он фактически поставил в один ряд с солдатами Суворова. Отдельно подчеркивалось сближение местного законодательства и системы образования с российскими стандартами.

Возникает закономерный вопрос: где в этой конструкции собственно Молдова? Ведь речь идет о ее международно признанной территории, на которой уже десятилетиями существует контролируемый Москвой сепаратистский анклав.

Особенно показательны обстоятельства поездки Красносельского в Москву. По сообщению молдавского Бюро по политике реинтеграции, она состоялась на фоне переговоров при содействии ОБСЕ по обеспечению Приднестровья природным газом в зимний период. То есть Кишинев пытался решить гуманитарную проблему, тогда как Москва использовала ситуацию для демонстративной политической акции.

На мой взгляд, это вполне могло быть элементом заранее подготовленной политической операции. Причем ее главной целью могло быть не столько награждение Красносельского, сколько провоцирование молдавских властей на жесткую и предсказуемую реакцию.

Но Кишинев ответил неожиданно.

5 ноября Бюро политик реинтеграции объявило о намерении после возвращения Красносельского применить к нему ограничительные меры, в частности запретить ему покидать территорию Молдовы в течение пяти лет.

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан подтвердил эту позицию, прямо заявив, что Москва пытается заманить Кишинев в политическую ловушку. Молдавские власти не запрещают Красносельскому вернуться в Тирасполь, но намерены ограничить его возможность выезжать за границу, в частности через Кишиневский международный аэропорт.

Политический смысл решения очевиден: возвращайтесь и живите там, где руководили. Пользуйтесь результатами собственного правления.

Почему такой шаг заслуживает внимания?

Потому что запрет Красносельскому возвращаться в Приднестровье мог бы создать для Кремля гораздо более выгодную ситуацию. Москва получила бы возможность обвинить Кишинев в разрушении переговорного процесса, нарушении прав жителей региона и якобы подготовке силового решения приднестровского вопроса.

Следующими элементами такой кампании могли бы стать информационные провокации, заявления о необходимости "защиты соотечественников", угрозы признать независимость Приднестровья или очередные спекуляции на тему его присоединения к России.

Подчеркну: это аналитическая версия возможного сценария, а не подтвержденная информация о конкретном оперативном плане Кремля. Однако сама логика соответствует традиционной российской практике гибридного влияния: создать кризис, спровоцировать противника на эмоциональное решение, а затем использовать его как повод для следующей эскалации.

Для самого Красносельского запрет на возвращение также мог бы стать идеальным объяснением его пребывания в Москве. Мол, хотел вернуться к своим людям, но молдавские власти не позволили.

Есть и другое обстоятельство, заслуживающее внимания.

По информации Deutsche Welle от 5 ноября, Красносельский отправился в Москву вместе с женой, дочерью и охраной. При этом источники издания утверждают, что обратные билеты в Молдову были только у охранников.

Премьер Тофан также публично высказал предположение, что Красносельский уже планировал остаться с семьей в России.

Если эта информация подтвердится, возникнет вполне логичный вопрос: не готовила ли Москва контролируемый уход Красносельского из приднестровской политики?

Ведь в декабре 2026 года завершается его второй срок пребывания на посту, а на 13 декабря запланировано очередное голосование, которое конституционные власти Молдовы не признают. В такой ситуации награждение в Кремле могло быть не только демонстрацией политической поддержки, но и символическим завершением определенного этапа его деятельности.

Не исключено, что Москва рассматривает и другие варианты управляемого транзита власти в Тирасполе. Однако пока это остается предположением, которое требует дополнительных подтверждений.

В то же время не стоит переоценивать практические возможности объявленного Кишиневом решения.

Во-первых, у Красносельского нет гражданства Молдовы, что подтвердил сам премьер-министр. Во-вторых, конкретный юридический механизм пятилетнего ограничения пока не обнародован. В-третьих, конституционные органы Молдовы фактически не контролируют территорию Приднестровья.

Итак, речь идет прежде всего о политическом решении, практическая реализация которого будет зависеть от полномочий молдавских правоохранительных и пограничных органов. Оно будет успешным лишь в том случае, если будет иметь четкую правовую основу.

Этот момент принципиален. Демократическое государство, противостоящее российскому влиянию, должно не только принимать нестандартные решения, но и обеспечивать их законность.

Для Украины приднестровская история имеет особое значение.

Приднестровье остается одним из российских инструментов влияния на ситуацию с безопасностью в Восточной Европе. Незаконное российское военное присутствие, подконтрольные Москве политические структуры, энергетическая зависимость и возможности информационных провокаций создают постоянный потенциал нестабильности у украинской границы.

И не нужно забывать, что именно риторика о "русском мире", защите русскоязычных и особой исторической миссии России неоднократно использовалась Кремлем для оправдания вмешательства во внутренние дела соседних государств, а затем и открытой военной агрессии против Украины.

Поэтому события в Москве нельзя рассматривать исключительно как внутримолдавскую политическую историю. Это часть гораздо более широкой борьбы за будущую архитектуру безопасности региона.

Можно ли считать операцию Кремля проваленной?

Пока я бы не спешил с таким выводом. Кишинев действительно продемонстрировал политическую гибкость и, возможно, лишил Москву удобного сценария с Красносельским в роли "политического изгнанника".

Но Россия сохраняет инструменты давления через энергетику, информационные операции, подконтрольные политические структуры и потенциальную смену руководства сепаратистского анклава.

Поэтому главная задача Молдовы – превратить удачно сформулированный политический ответ в последовательную государственную политику, опираясь на международное право, поддержку ЕС, ОБСЕ и координацию с Украиной.

И еще одно. Интересы населения Приднестровья нельзя отождествлять с интересами его сепаратистского руководства. Люди, которые десятилетиями живут в политической и экономической изоляции, не должны становиться заложниками очередных геополитических игр Москвы.

В конце концов, главная интрига теперь заключается не в том, какую награду получил Красносельский, а в том, осмелится ли он вернуться к людям, от имени которых выступал столько лет. И кто будет руководить Тирасполем после завершения его нынешнего срока.

Москва попыталась навязать Кишиневу собственные правила игры. Кишинев ответил асимметрично, изменив саму логику противостояния.

Теперь остается выяснить, станет ли этот политический маневр началом реального ослабления российского влияния в Приднестровье или лишь очередным эпизодом длительной гибридной конфронтации.

Потому что настоящий провал российской спецоперации наступит не тогда, когда Красносельский останется без возможности выехать из Тирасполя, а тогда, когда Москва потеряет возможность определять политическое будущее этой части Молдовы.

Фактическая основа обзора: церемония награждения Красносельского в Кремле 4 ноября 2026 года; сообщение Бюро политик реинтеграции Молдовы от 5 ноября; публичные заявления премьер-министра Василе Тофана; материалы Deutsche Welle, Moldpres, Radio Moldova и NewsMaker от 5–6 ноября 2026 года. Оценки возможных мотивов Кремля, политического транзита и дальнейших сценариев являются аналитическими предположениями.