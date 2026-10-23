Ловушка для США? В Bloomberg объяснили, что стоит за предложением Путина о саммите с Трампом и Си Цзиньпином

Российский диктатор Владимир Путин настаивает на трехстороннем саммите с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, который может состояться 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Такая встреча может сыграть на руку Кремлю, если Украина и европейские союзники США останутся в стороне от обсуждения ключевых международных вопросов.

Об этом пишет обозреватель Марк Чемпион в статье для Bloomberg. По его мнению, прежде чем соглашаться на саммит, Трампу стоит выяснить, почему Москва так заинтересована в его проведении.

Почему Путин настаивает на саммите

Российский диктатор поднимал вопрос о трехсторонней встрече, в частности во время телефонного разговора с Трампом 9 октября. В Кремле заявляют, что подготовка продолжается. Однако, по мнению Чемпиона, один из главных мотивов Москвы – возможность договариваться о новом мировом порядке без участия Украины и Европы.

Именно эти стороны, как отмечает обозреватель, стоят на пути к масштабному соглашению, которого добивается Путин. Показательной стала реакция Москвы на обновленное предложение о прекращении огня, которое спецпосланник Трампа Стив Уиткофф представил на этой неделе после работы с украинскими и европейскими представителями в Осло. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что документу "не хватает содержания".

Ушаков также предположил, что в следующем месяце могут возобновиться переговоры на низшем уровне – еще до потенциального саммита лидеров США, России и Китая.

В то же время Чемпион не ожидает реального прогресса в мирных переговорах до конца зимы. По его оценке, Путин рассчитывает на преимущество России в воздушной войне и надеется весной заставить Украину капитулировать или нанести ей настолько масштабные разрушения, что сможет объявить это победой.

Трамп может рассчитывать на выгоду для США

По мнению обозревателя, Трампа больше интересуют возможные экономические преимущества от восстановления отношений с Москвой, чем риски, которые несет сближение с Кремлем.

Чемпион обращает внимание на заявления американского президента, который на этой неделе преуменьшил последствия российских ударов по гражданским объектам в Украине. Трамп утверждал, что Россия "ведет себя нормально" по отношению к Украине и "не делает ничего особенного". В свою очередь, Уиткофф после встречи с Путиным назвал российского диктатора "гуманистом", что вызвало критику.

Автор предполагает, что Трамп может переложить ответственность за продолжение войны на Европу и президента Украины Владимира Зеленского. Дополнительным аргументом накануне промежуточных выборов в США 3 ноября для него могут стать танкеры с российским дизельным топливом, которые направляются в Соединенные Штаты, чтобы помочь снизить цены.

Путин хочет изменить архитектуру безопасности Европы

Как подчеркивает Чемпион, цели Кремля выходят далеко за пределы захвата украинских территорий. Путин стремится изменить архитектуру безопасности Европы, восстановить влияние России на континенте и вернуть ей статус великой державы.

Саммит в Китае мог бы стать важным шагом к реализации этих планов. Си Цзиньпин – близкий союзник Путина, поэтому во время трехсторонних переговоров Трамп рискует оказаться в невыгодном положении – фактически против двух лидеров, один из которых будет принимать встречу в своей стране.

В российских СМИ уже обсуждают возможность превращения саммита во "вторую Ялтинскую конференцию". В 1945 году лидеры США, Великобритании и СССР договаривались о послевоенном устройстве мира. Однако Сталин не соблюдал договоренности о свободных демократических выборах на оккупированных территориях, а Европа в итоге оказалась разделенной.

По мнению Чемпиона, компромисс по войне против Украины, Тайваню и другим международным конфликтам мог бы оправдать проведение нового саммита. Однако он сомневается, что Путин заинтересован в таком результате: российскому диктатору нужно не просто международное признание, а доминирование над соседними странами.

Почему встреча может ослабить США

Трамп, похоже, хочет сосредоточить возможные переговоры в Китае на контроле над ядерными вооружениями, а не на войне в Украине или разделе сфер влияния. В этом вопросе интересы Вашингтона и Москвы могут совпадать, тогда как Пекин быстро наращивает свой ядерный арсенал, но пока не достиг паритета с США и Россией.

Это может стать одной из причин, по которым саммит вообще не состоится. Чемпион напоминает, что предыдущие встречи лидеров великих держав не всегда приводили к положительным результатам. В частности, переговоры президента США Джона Кеннеди с советским лидером Никитой Хрущевым в 1961 году, по оценке автора, убедили последнего в слабости американского президента и предшествовали дальнейшему обострению международной напряженности.

Ситуацию для Трампа осложняет и то, что США ведут изнурительную войну с Ираном, который поддерживает тесные связи с Россией и Китаем. Кроме того, сокращение американской помощи Украине и ухудшение отношений с традиционными союзниками в Европе и Азии ослабляют позиции Вашингтона.

Соглашение, заключенное в Китае без участия американских союзников, может нанести еще больший ущерб этим отношениям, особенно если Трамп отдаст предпочтение коммерческим выгодам для США.

Даже если саммит будет носить лишь символический характер, он может создать ложное впечатление, что мировые лидеры приближают завершение войны России против Украины и предотвращают дальнейшую эскалацию. На самом деле никакого прогресса может не быть, а политические дивиденды от такой встречи получит прежде всего Путин, подытоживает Чемпион.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны (ISW) объяснили, чего Кремль стремится добиться благодаря трехстороннему саммиту с участием США, России и Китая. По мнению аналитиков, Москва пытается закрепить за собой статус равноправного игрока на международной арене наряду с Вашингтоном и Пекином.

Кроме того, Кремль продвигает концепцию альтернативной евразийской архитектуры безопасности, призванной ослабить влияние НАТО и Запада. В ISW считают, что Москва рассчитывает использовать переговоры между США и Китаем, чтобы добиться уступок от Вашингтона, не предпринимая реальных шагов к мирному урегулированию войны против Украины.