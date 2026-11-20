Парламент Молдовы ратифицировал военное соглашение с Украиной: что оно предусматривает

В четверг, 19 ноября, парламент Молдовы ратифицировал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной, которое предусматривает совместную разработку технологий для наблюдения и защиты воздушного пространства. Документ поддержали 56 депутатов, несмотря на возражения оппозиции относительно возможных рисков для безопасности и нейтралитета страны.

Об этом сообщает NewsMaker. Во время парламентских дебатов представители Министерства обороны и правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) подчеркнули важность украинского опыта борьбы с беспилотниками. В то же время социалисты и коммунисты требовали дополнительных гарантий, которые исключили бы втягивание Молдовы в военный конфликт.

Что предусматривает соглашение между Украиной и Молдовой

Государственный секретарь Министерства обороны Молдовы Геннадий Кожокару пояснил, что украинский опыт противодействия современным угрозам уникален. По его словам, новое соглашение позволит развивать сотрудничество в сферах, которые не охватывали прежние договоренности между странами.

"Мы фактически наблюдаем полное изменение способов ведения обычной войны. Беспилотники, с которыми мы сталкиваемся, являются частью этих изменений. Опыт Украины в этом смысле уникален, и именно это дает новое соглашение, ведь старые договоренности касаются совсем другого – предыдущей эпохи военной доктрины", – отметил чиновник.

В качестве примера он привел акустические системы обнаружения дронов, которые используют украинские военные. Такие технологии позволяют обнаруживать беспилотники, летящие на чрезвычайно малых высотах и остающиеся незаметными для обычных радаров.

Кожокару подчеркнул, что Молдове также нужны подобные решения для защиты своего воздушного пространства.

"В нынешних условиях, кроме Украины, никто не может поделиться таким опытом. У нас, к сожалению, нет самолетов F-16", – добавил он.

В то же время бывший премьер-министр Молдовы, депутат от блока "Альтернатива" Ион Кику призвал не преувеличивать масштабы сотрудничества. Он подчеркнул, что соглашение не предусматривает прибытия украинских танков для ремонта на молдавских предприятиях.

Сам документ подписали 26 октября в Киеве сроком на пять лет. Помимо разработки технологий наблюдения и защиты воздушного пространства, он предусматривает передачу нелетального оборудования, в частности автомобилей скорой помощи и беспилотников невоенного назначения.

Почему оппозиция выступила против

Во время обсуждения депутат-социалист Марчел Ченуше заявил, что поддерживает модернизацию армии и сотрудничество с Украиной, однако считает необходимым закрепить дополнительные гарантии безопасности.

В частности, он предложил ограничить сотрудничество исключительно нелетальным оборудованием, а также предусмотреть возможность немедленного одностороннего приостановления соглашения, если оно будет угрожать безопасности или нейтралитету Молдовы.

"Никто не оспаривает право сотрудничать с Украиной или необходимость модернизации нашей армии и воздушного пространства. Нейтралитет не означает изоляцию. Но именно поэтому, поскольку речь идет о безопасности страны, мы обязаны отбросить политические лозунги и трезво проанализировать это соглашение", – подчеркнул Ченуше.

Критически высказался и депутат-коммунист Адриан Доменчук. По его мнению, военно-технические отношения с государством, находящимся в состоянии войны, могут иметь негативные последствия для Молдовы.

Он призвал правительство объяснить, какие именно обязательства берет на себя страна, какие проекты планируют реализовать и как парламент будет контролировать выполнение договоренностей.

Представители правящей партии PAS отвергли эти предостережения, обвинив оппозицию в политических манипуляциях.

Глава парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп напомнил, что именно Россия начала войну против Украины, заставив другие государства искать новые способы защиты.

"Сегодня никто, кроме Украины, не имеет такого опыта противовоздушной обороны против дронов. Чтобы положить конец этой грубой манипуляции, вы должны знать: катализатором стал ваш папаша Путин, который, как говорится, не мог усидеть на месте и жить в мире", – заявил Карп.

В свою очередь, председатель парламента Игорь Гросу подчеркнул, что подобные соглашения направлены на сохранение мира и укрепление безопасности Молдовы.

"Если бы вы были у власти, здесь действительно стояли бы российские танки, как заноза и нож в спину украинцев. Но мы сохранили и сохраняем мир и спокойствие и продолжим это делать. Именно поэтому мы будем подписывать договоры с дружественными странами, а не с агрессорами и убийцами", – заявил Гросу.

Несмотря на споры между представителями власти и оппозиции, парламент Молдовы окончательно поддержал ратификацию соглашения 56 голосами. Документ создает основу для дальнейшего военно-технического сотрудничества между Киевом и Кишиневом в течение следующих пяти лет.

Напомним, министр обороны Молдовы Анатолий Носатый отверг обвинения оппозиции в нарушении нейтралитета страны из-за военно-технического соглашения с Украиной. Он заявил, что критики документа продвигают интересы России и пытаются оставить страну беззащитной перед угрозами национальной безопасности.

Как писал OBOZ.UA, президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости усиления сотрудничества Молдовы, Украины и Румынии для защиты воздушного пространства. По ее словам, страны должны объединять усилия для противодействия общим угрозам безопасности.