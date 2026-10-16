Папа Лев XIV поговорил с Путиным: с какой просьбой понтифик обратился к диктатору РФ

16 октябряПапа Лев XIV провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным и попросил объявить перемирие, чтобы доставить гуманитарную помощь жителям Олешек в Херсонской области. Понтифик подчеркнул критическую гуманитарную ситуацию в городе и необходимость обеспечить гражданским лицам возможность безопасно эвакуироваться.

О беседе сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на пресс-службу Святого престола. По её информации, Папа попросил о перемирии для доставки продовольствия и медикаментов, а также о добровольной и безопасной эвакуации мирного населения.

Лев XIV также подтвердил готовность Святого Престола содействовать диалогу и установлению мира.

Ситуация в Олешках

По информации российского агентства "Интерфакс", Путин в ходе разговора возложил ответственность за сложную гуманитарную ситуацию в Олешках на украинские власти. В то же время он якобы поддержал намерение Ватикана помочь создать условия для безопасности жителей города и организовать поставки жизненно необходимых товаров.

Стороны договорились взаимодействовать в этом вопросе. При этом в сообщении Святого Престола подчеркивается необходимость прекращения огня для доставки помощи и эвакуации гражданских лиц.

Олешки расположены в Херсонской области и находятся под российской оккупацией. Согласно приведенным в материале данным, поставки продуктов питания и медикаментов в город заблокированы. Российская и украинская стороны по-разному объясняют причины гуманитарного кризиса.

Предыдущий разговор

Это уже второй телефонный разговор Льва XIV с Путиным. Впервые они пообщались 4 июня 2025 года, менее чем через месяц после избрания Роберта Превоста Папой Римским.

Тогда Кремль заявил о намерении продолжать контакты с Ватиканом. Путин выразил готовность к достижению мира политическими и дипломатическими средствами, одновременно обвинив Киев в стремлении к эскалации. В Святом Престоле, со своей стороны, призвали Россию сделать шаг навстречу миру.

Миссия Ватикана

Ватикан продолжает работать над гуманитарными вопросами, связанными с войной в Украине. Среди основных направлений — обмены пленными, возвращение гражданских лиц и детей, а также помощь людям, оказавшимся в опасных условиях.

В конце сентября кардинал Маттео Дзуппи завершил трехдневную поездку в Москву. Во время визита он посетил место содержания и встретился с украинскими военнопленными. По словам кардинала, это позволило ему лично поговорить с некоторыми пленными, проверить их состояние и передать поддержку от Папы.

В ходе этой же поездки Дзуппи обсуждал ситуацию в Олешках с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Кардинал также поднимал вопрос о создании гуманитарного коридора, который помог бы защитить гражданское население.

Переговоры о мире

В конце августа в Москву приезжал архиепископ Пол Ричард Галлагер, секретарь Святого Престола по вопросам отношений с государствами. Он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и подчеркнул, что войну нельзя завершить военными средствами.

Галлагер заявил о необходимости создания условий для политического и дипломатического процесса и прекращения боевых действий. Лавров, со своей стороны, поблагодарил Святой Престол за его позицию по ситуации в Украине.

Лев XIV также неоднократно заявлял о готовности Ватикана принять у себя переговоры между сторонами. Понтифик призывает к справедливому и прочному миру и подчеркивает необходимость диалога.

Ватикан ранее уже предоставлял площадку для тайных переговоров между представителями США и Кубы. В декабре 2014 года делегации двух стран встречались там перед объявлением о преодолении многолетнего противостояния.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что главный дипломат Ватикана посетил костел святого Николая в Киеве.